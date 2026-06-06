الضفة الغربية | ​​​​​​​إصابة 13 فلسطينياً بهجوم للمستوطنين على حوارة

- شهدت بلدة حوارة جنوب نابلس هجوماً عنيفاً من المستوطنين، حيث استهدفوا منازل الفلسطينيين وأصيب 13 شخصاً بجروح، وسُرقت رؤوس أغنام ومركبة تحت حماية قوات الاحتلال. - تعرض المزارعون الفلسطينيون لهجمات في الخليل ونابلس، حيث تم تخريب مزروعاتهم، وقامت قوات الاحتلال بمداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة، مع توسع في البؤر الاستيطانية. - نفذت قوات الاحتلال سلسلة اعتقالات في الضفة الغربية، وأُصيب شابان خلال اقتحامات، مع تسجيل 1659 اعتداء في مايو، مما يعكس تصاعد التوترات.

أُصيب 13 فلسطينياً، صباح اليوم السبت، خلال هجوم شنّه مستوطنون على المنطقة الجنوبية المحيطة ببلدية حوارة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية، وفق ما أفادت به مديرة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبو هنية، في حديث مع "العربي الجديد". وأوضحت أبو هنية أنّ الهجوم استهدف منازل وممتلكات الفلسطينيين، وتخلله اعتداء على الأهالي وسرقة عشرات رؤوس الأغنام ومركبة، فيما سجلت إصابات بالضرب وشظايا الرصاص والاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وقالت أبو هنية، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "مجموعة كبيرة من المستوطنين هاجمت المنطقة الجنوبية من بلدة حوارة القريبة من مبنى البلدية، وحاصرت البلدية واعتدت على منزل فلسطيني ملاصق لها، كما هاجمت مجموعة أخرى بركساً خلف المنزل وسرقت نحو 40 رأساً من الأغنام". وأكدت أبو هنية أن المستوطنين، وخلال انسحابهم باتجاه البؤرة الاستيطانية القريبة، دخلوا بحماية قوات الاحتلال في مواجهات مع الشبان، واعتدوا على كراج للسيارات وسرقوا مركبة منه، إضافة إلى تكسير مركبات أخرى والاعتداء على المواطنين في المنطقة، وأشارت أبو هنية إلى تسجيل 13 إصابة بين حالات ضرب وشظايا رصاص واختناق بالغاز المسيل للدموع من جيش الاحتلال والمستوطنين، ووصفت الإصابات بالطفيفة.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنّ طواقمه تعاملت مع 8 إصابات خلال هجوم المستوطنين على بلدة حوارة قرب نابلس، بينها إصابة بالرصاص المطاطي، وإصابتان اعتداء بالضرب، و5 إصابات بالغاز السام المسيل للدموع، كما أفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين جدّدوا هجومهم على بلدة حوارة جنوب نابلس ظهر اليوم السبت، وأحرقوا مشطباً للمركبات في المنطقة الشمالية من البلدة، بينما تحاول طواقم الدفاع المدني الفلسطيني الوصول للحريق من أجل إخماده.

تقارير عربية محاولات استيطانية للاستيلاء على منازل في بيت أمر شمالي الضفة الغربية

وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأنّ مجموعة من المستوطنين هاجمت مزارعين فلسطينيين في منطقة شويكة التابعة لبلدة الظاهرية جنوب الخليل، فيما أقدم رعاة من المستوطنين على تخريب مزروعات فلسطينية في المنطقة الواقعة غربي المسعودية شمال غرب نابلس، بما في ذلك أراضٍ تقع ضمن المناطق المصنفة (أ).

في سياق متصل، شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، بينما أقدم مستوطنون على إغلاق الطريق المؤدي إلى منزل عائلة أبو عواد في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية، عبر وضع الحجارة في الطريق واعتراض المركبة التي تستخدمها العائلة. إلى ذلك، أكد مليحات أن مجموعة من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، اقتحمت منطقة الحرايق في بلدة بيتا جنوب نابلس، في وقت شرع فيه مستوطنون مساء الجمعة، بتوسيع بؤرة استيطانية بين بلدتَي بيتا وأوصرين جنوب نابلس، ضمن محاولات متواصلة لفرض وقائع استيطانية جديدة في المنطقة.

وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية، هاجم مستوطنون، مساء أمس الجمعة، قرية عاطوف جنوب شرق طوباس شمالي الضفة الغربية، واحتجزوا مجموعة من المزارعين، فيما أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم، مدخل خربة الدير في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، ما أدى إلى تقييد حركة تنقل الفلسطينيين ووصولهم إلى المنطقة، كما شرعت آليات تابعة للاحتلال، أمس الجمعة، بأعمال تجريف وتسوية أراضٍ قرب تجمع بئر المسكوب البدوي في منطقة الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، واستهدفت الأعمال أراضي محيطة بالتجمع في ظل استمرار الإجراءات التي تطاول التجمعات البدوية الفلسطينية.

وعلى صعيد الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتاة واستولت على ثلاث مركبات خلال اقتحامها بلدتَي سلواد والمزرعة الشرقية شرق رام الله، كما اعتقلت شاباً من قرية رافات غرب سلفيت. وأُصيب شاب بقنبلة غاز أطلقها جيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة القبيبة شمال غرب القدس المحتلة، فيما أُصيب شاب آخر بشظية رصاص حي في رأسه خلال اقتحام قرية دورا القرع شمال شرق رام الله، ووصفت حالته بالمستقرة. وفي سياق متصل، أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في بيان، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1659 اعتداء في الضفة الغربية خلال مايو/ أيار الماضي.