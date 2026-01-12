الضفة الغربية | هدم واعتقالات مع تصاعد اعتداءات المستوطنين

- شهدت الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شملت اعتقال الشيخ ماهر الخراز وشابين في نابلس، وهدم منزل في شقبا، مع تشديد الإجراءات العسكرية في رام الله والبيرة. - في جنوبي الضفة، نفذت جرافات الاحتلال عمليات هدم في بيت أمر، مما أثر على المياه والإنتاج الزراعي، واعتدت على أراضي المزارعين في الظاهرية، مما أدى إلى إصابات جراء قمع وقفة سلمية. - تعرضت العائلات البدوية في تجمع شلال العوجا للتهجير القسري بسبب مضايقات المستوطنين، مع تهديدات مستمرة واعتداءات على رعاة الأغنام في مسافر يطا.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فجر اليوم الاثنين، اقتحامات واعتقالات وعمليات هدم نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتوازي مع اعتداءات للمستوطنين وتهجير عائلات بدوية من مساكنها. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم الشيخ ماهر الخراز، وهو في الثمانينيات من عمره، إضافة إلى شابين آخرين، عقب اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، قبل أن تنسحب بعد عدة ساعات. وأكدت المصادر أن الاقتحام متواصل لليوم الثاني على التوالي، حيث نفذت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات، وذلك عقب تعرضها لكمين وإطلاق نار من مقاومين فلسطينيين أمس الأحد.

وفي هذا السياق، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم بلاطة، شرقي نابلس، ونفذت عمليات مداهمة وانتشار في شوارع المخيم، قبل أن تنسحب لاحقاً. من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب (30 عاما)، بحجر في رأسه ألقاه مستوطنون قرب حاجز حوارة العسكري، جنوبي نابلس، حيث جرى نقله إلى المستشفى، إضافة إلى نقل شاب آخر (39 عاماً)، إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب من جنود الاحتلال في قرية عورتا، جنوبي نابلس.

إلى ذلك، أشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال نفذت، فجر اليوم الاثنين والليلة الماضية، حملات اعتقال ومداهمات للمنازل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طاولت عددا من الفلسطينيين، بينهم الصحافي محمد شراكة من مخيم الجلزون، شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم قرية شقبا، غربي رام الله، برفقة جرافات عسكرية، وهدمت منزلا في القرية بحجة عدم الترخيص. ويأتي ذلك بالتزامن مع تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية، وإغلاق الحواجز المقامة على مداخل مدينتي رام الله والبيرة وعدد من القرى والبلدات لفترات متقطعة، قبل أن تعيد فتحها دون الإعلان عن أسباب الإغلاق.

وفي جنوبي الضفة، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن جرافات الاحتلال نفذت صباح اليوم عمليات هدم طاولت بئر مياه ومنشأة لتربية الدواجن في منطقة الظهر ببلدة بيت أمر، شمالي الخليل، دون إنذار فعلي، ما أدى إلى تدمير منشآت حيوية يعتمد عليها الأهالي في توفير المياه والإنتاج الزراعي.

وأضاف مليحات أن جرافات الاحتلال شرعت أمس الأحد بأعمال تخريب في أراضي المزارعين ببلدة الظاهرية، جنوبي الخليل، شملت اقتلاع عشرات أشجار الزيتون المثمرة، وشق شارع استيطاني جديد يهدد الممتلكات الزراعية. كما أصيب عدد من الفلسطينيين في البلدة بحالات اختناق جراء إطلاق الغاز السام المسيل للدموع خلال قمع وقفة سلمية رافضة للتوسع الاستيطاني. وفي وقت لاحق، أكدت مصادر محلية أن شابين فلسطينيين أصيبا الليلة الماضية بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

وفي هذا السياق أيضاً، أوضح مليحات أن سلسلة من المضايقات التي نفذها مستوطنون أدت إلى رحيل قسري لـ33 عائلة فلسطينية بدوية، أمس الأحد، من تجمع شلال العوجا البدوي، شمالي أريحا، في ظل حالة من التهديد والخوف، وبيّن أن العائلات المهجرة توزعت بين 20 عائلة من عرب الرشايدة من يطا و13 عائلة من عرب الغوانمة، وذلك بعد رحيل 20 عائلة من يطا يوم السبت، و26 عائلة من الكعابنة يوم الخميس الماضي، نتيجة الاعتداءات والمضايقات المتواصلة في المنطقة. وشملت تلك المضايقات رعي المواشي في الأراضي الزراعية، وتخريب الأشجار والمحاصيل، في إطار سياسة تهدف إلى الضغط على التجمعات البدوية وفرض واقع استيطاني قسري. وبالتوازي، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا أمس الأحد رعاة أغنام في مسافر يطا، جنوبي الخليل، وأتلفوا مزروعات، وحاولوا سرقة قطعان ماشية.