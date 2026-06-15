الضفة الغربية | هدم منشآت واعتداءات استيطانية متواصلة

- قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منشآت زراعية وتجارية في الضفة الغربية، واعتقلت العديد من الفلسطينيين، بينما شن المستوطنون اعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين في مناطق مختلفة. - اقتحمت قوات الاحتلال قرى ومناطق متعددة، حيث حولت المنازل إلى ثكنات عسكرية وداهمت المنازل وعبثت بمحتوياتها، مما أدى إلى توتر الأوضاع في المنطقة. - تعرضت منطقة المسعودية لهجوم من المستوطنين، مما أدى إلى إصابات وأضرار في الممتلكات، بينما قدمت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر المساعدة للمصابين وأخمدت الحرائق.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منشآت زراعية وتجارية (بركسات)، ونفذت اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بالتزامن مع اعتداءات جديدة شنها مستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين ومنازلهم.

وقال الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد"، إن "قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم بركسات على مساحات واسعة، إضافة إلى أسوار وغرف سكنية تعود لعائلتي اليتيم وربعي في منطقة أغزيوة شرق مدينة يطا جنوب الخليل".

وفي السياق، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت مسلخاً للدواجن في قرية رأس كركر غرب رام الله، يعود للمواطن ظاهر ساطي أبو فخيدة، ويعيل 10 أسر تضم نحو 50 فرداً. من جهتها، أفادت محافظة القدس بأن طواقم بلدية الاحتلال، برفقة قوات الاحتلال، اقتحمت أرض المقدسي خالد الزير في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وشرعت في مصادرة المعدات والحيوانات الموجودة فيها.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة النبالي، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، أثناء وجوده على سطح قبة الصخرة داخل باحات المسجد الأقصى. كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل، وشاباً من بلدة دورا جنوب الخليل، إضافة إلى أربعة فلسطينيين من مدينة نابلس، وخمسة آخرين من عدة مناطق في محافظة بيت لحم.

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إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تواصل، منذ ساعات، اقتحام قرية بدرس غرب رام الله، حيث حولت منازل إلى ثكنات عسكرية، بعد مداهمة عدد من منازل القرية وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. كما تشهد بلدة نعلين غرب رام الله اقتحاماً متواصلاً لقوات الاحتلال في مختلف أحيائها، وسط مداهمات وتفتيشات للمنازل.

وعلى صعيد آخر، أفاد الناشط في مقاومة الاستيطان ذياب حجة، في تصريح صحافي، بأن منطقة المسعودية من أراضي قرية برقة شمال غرب نابلس تعرضت الليلة الماضية لهجوم من عشرات المستوطنين الملثمين، الذين اقتحموا منزل المواطن موسى ادعيس ورشقوا المنازل الأخرى بالحجارة، ما أدى إلى إصابة بسام ادعيس في يده وتحطيم زجاج إحدى المركبات، إضافة إلى إشعال النار في حقول القمح.

وأشار حجة إلى أن لجان التطوع في الدفاع المدني وطواقم الهلال الأحمر قدمت العلاج للمصابين، وأخمدت الحرائق بمساندة من طواقم الدفاع المدني.

وفي جنوب الخليل، أفاد الناشط الإعلامي محمد عوض "العربي الجديد" بأن مستوطنين هاجموا، اليوم الاثنين، منازل الفلسطينيين في منطقة صافا ببلدة بيت أمر شمال الخليل، ورشقوها بالحجارة، ما أدى إلى وقوع أضرار، كما خطّوا شعارات عنصرية على أحد المساجد في المنطقة.

إلى ذلك، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات "العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال دمرت شبكات المياه المغذية لمنطقتي عاطوف والرأس الأحمر في الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية.