- قامت آليات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل وبركس وتجريف أراضٍ في حي البستان بسلوان، ضمن مخططات تهدف لتهجير السكان لصالح مشاريع استيطانية تُعرف بـ"حدائق الملك داود"، مما يهدد عشرات المنازل بالهدم والتهجير القسري. - في سياق متصل، يواجه المقدسي أشرف برقان هدم منزله في حي بئر أيوب، بينما علّقت بلدية الاحتلال أوامر إغلاق على شقق أخرى في سلوان، وسط دعاوى تتعلق بـ"إعاقة الشارع العام". - في الضفة الغربية، تواصل آليات الاحتلال تجريف الأراضي في قرية المغير، بينما يهاجم المستوطنون منازل ومركبات المواطنين في مناطق مختلفة، مع استمرار الاعتقالات والإجراءات القمعية ضد الفلسطينيين.

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلًا من طابقين وبركسًا، إلى جانب تجريف أسوار وأراضٍ في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تزامناً مع اعتداءات للمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار مخططات تهدف إلى تهجير سكان حي البستان والسيطرة على أراضيه، عبر سياسة الهدم والإخطارات وفرض المخالفات، تمهيدًا لمشاريع استيطانية تُعرف باسم "حدائق الملك داود". وبحسب محافظة القدس، يُعد حي البستان من أكثر أحياء سلوان استهدافًا، حيث يواجه عشرات المواطنين خطر هدم منازلهم والتهجير القسري ضمن مشاريع تهويدية تهدف إلى تغيير الطابع الفلسطيني للمنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى.

وفي السياق نفسه، يواصل المقدسي أشرف برقان إفراغ منزله في حي بئر أيوب ببلدة سلوان، تمهيدًا لهدمه بقرار من بلدية الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص، وفق محافظة القدس. وعلّقت طواقم بلدية الاحتلال أوامر إغلاق وتشميع على شقق أخرى داخل بناية سكنية في بلدة سلوان مكوّنة من ثلاثة طوابق، بعد دعاوى تتعلق بـ"إعاقة الشارع العام" و"تضييق على المستوطنين"، وفق ادعاءات الاحتلال.

كما سلّمت سلطات الاحتلال مواطنًا في بلدة الجيب، شمال غرب القدس، إخطارًا بوقف البناء في منطقة "خربة خلة"، بعد اقتحام طواقم "وزارة الآثار" برفقة مستوطنين وقوات الاحتلال بدعوى تصنيف المنطقة أثرية ووقوعها ضمن مناطق (C).

وفي الضفة الغربية، أفاد مدير منظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات "العربي الجديد" بأن آليات الاحتلال تواصل أعمال تجريف واسعة في سهل قرية المغير شرق رام الله. كما هاجم مستوطنون منازل في منطقة الخلايفة شرق قرية الطيبة شرق رام الله، بعد تدمير سياجات وضعها الأهالي لمنع اقتحام ساحات البيوت بقطعان الأغنام، فيما أقدم مستوطنون على الاعتداء على مركبات المواطنين قرب قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وفي الخليل، أجبرت قوات الاحتلال عائلة في خربة أمنيزل بمسافر يطا، جنوبي المحافظة، على إعادة محصولها الزراعي إلى الأرض بعد حصاده، ومنعتها من نقله. وفي الأغوار الشمالية، اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من المناطق وصادرت مركبات وجرارات زراعية. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة الطور، شرق القدس، وفتاة وطفلين من نابلس ورام الله، كما أبعدت أسيرًا محررًا عن المسجد الأقصى لمدة ثلاثة أشهر.