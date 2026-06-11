الضفة الغربية | هدم منزل واعتقالات تزامناً مع اعتداءات للمستوطنين

- هدم المنازل والاعتداءات على الممتلكات: قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل قيد الإنشاء في كفر الديك، وردمت بئراً، وجرفت شارعاً في طولكرم، وأصدرت قرارات هدم في القدس والأغوار الشمالية، واستولت على أراضٍ في طولكرم، وأخطرت بوقف العمل في منشآت بالخليل. - الاقتحامات والإصابات: شهدت الضفة الغربية اقتحامات متعددة، حيث أصيبت سيدة في حادث سير مع جيب عسكري، ودهست القوات شاباً في نابلس، واندلعت مواجهات في رام الله والخليل. - اعتداءات المستوطنين: أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي المواطنين بخربة الركيز في مسافر يطا، تحت حماية جيش الاحتلال، مما يعكس استمرار الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلاً قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية، إلى جانب تنفيذ اقتحامات تخللتها إصابات واعتقالات، تزامناً مع اعتداءات للمستوطنين في عدة مناطق من الضفة. وقال رئيس بلدية كفر الديك بشير الطاهر لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية الغربية من بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت، وشرعت بهدم منزل قيد الإنشاء وردمت بئراً فيه، يعود للمواطن محمد حبوب، بحجة البناء دون ترخيص.

من جانبه، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد" بأن قوات الاحتلال جرفت، مساء الأربعاء، شارع عزبة أبو خميش شرق مدينة طولكرم، ما ألحق أضراراً بالبنية التحتية وأثر بحركة تنقل المواطنين ووصولهم إلى منازلهم وأراضيهم. إلى ذلك، أكدت محافظة القدس، في بيان صحافي، أن سلطات الاحتلال أخطرت، أمس الأربعاء، مقدسياً بإزالة غرفة مقامة على أرضه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلمته إخطاراً بإزالة الغرفة ومحتوياتها.

وفي الأغوار الشمالية، أفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، في تصريح صحافي، بأن ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قراراً بهدم مسكن المواطن عزت أحمد خنيفس رشايدة وإخوانه في قرية بردلا. وأوضح بشارات أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق إسمنتية، وتبلغ مساحة كل طابق 160 متراً مربعاً. كذلك أخطرت سلطات الاحتلال، أمس الأربعاء، بالاستيلاء على 30 دونماً من أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد بمحافظة طولكرم، بحجة الأغراض العسكرية.

وفي جنوب الخليل، أفاد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد" بأن قوات الاحتلال أخطرت، أمس الأربعاء، بوقف العمل والبناء في ستة منازل بمنطقة خلة الحمص، وأخطرت بهدم ستة منازل ومنشآت زراعية، ووقف العمل والبناء في سبعة أخرى بمنطقة الديرات شرق يطا. فيما أكد مخامرة أن مستوطنين، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلقوا صباح اليوم الخميس مواشيهم في أراضي المواطنين بخربة الركيز في مسافر يطا جنوب الخليل.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بإصابة سيدة (35 عاماً)، مساء الأربعاء، إثر تعرض المركبة التي كانت تستقلها لحادث سير مع جيب لجيش الاحتلال قرب قرية كفيرت غرب جنين، حيث أصيبت بخلع في الكتف ونقلت إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال دهست، أمس الأربعاء، شاباً (18 عاماً) خلال اقتحامها بلدة عقربا جنوب نابلس، ونُقل إلى المستشفى، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الخميس قرية وادي دعوق جنوب جنين، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، قبل أن تغلق المدخل الرئيسي للقرية بالسواتر الترابية قبيل انسحابها. كذلك انسحبت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، من بلدة عرابة وعدد من القرى والبلدات المجاورة جنوب جنين، بعد تنفيذ عمليات تفتيش وتحقيقات ميدانية مع الأهالي.

وفي مدينة البيرة، أصيب شاب فلسطيني، مساء الأربعاء، بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحام المدينة. كذلك اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية نعلين غرب رام الله، مساء الأربعاء، دون أن يُبلغ عن إصابات. وفي مخيم الفوار جنوب الخليل، أصيب شابان، مساء الأربعاء، بجروح في القدم بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليهما، فيما اعتقلت ثلاثة آخرين خلال اقتحام المخيم.