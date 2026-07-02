- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بحجة عدم الترخيص، دون السماح للعائلة بإخراج الأثاث، وسط اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية. - استولى مستوطنون على عين مياه "روابي" شرقي بلدة عناتا، مما يهدد مصدر المياه الرئيسي لنحو 1300 رأس من الأغنام، ويمثل اعتداءً جديداً على السكان المحليين. - في جنوب نابلس، قام مستوطنون بقطع عمود كهرباء يغذي منزلاً في قرية بورين، في محاولة للضغط على العائلة للرحيل، ضمن سلسلة اعتداءات متكررة.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلاً في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية، ونفذت اقتحامات وعمليات اعتقال، بالتزامن مع اعتداءات جديدة للمستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأفاد الصحافي مجد أبو سرور لـ"العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم، منزلاً يعود للمواطن علي محمود سليمان، عقب اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وأوضح أبو سرور، أن المنزل مكوّن من ثلاثة طوابق، وأن قوات الاحتلال شرعت في هدمه صباح اليوم، من دون إتاحة الفرصة للعائلة لإخراج الأثاث من داخله، رغم أن المنزل مأهول بالسكان منذ سنوات، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة آليات وجرافات، لتنفيذ عملية الهدم.

وفي شمال القدس المحتلة، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مخماس بزعم اختطاف مستوطنين والاعتداء عليهم، بعدما عُثر على مركبتهم محطمة داخل القرية.

في حين، أكدت محافظة القدس أن مستوطنين استولوا أمس الأربعاء، على عين مياه "روابي" شرقي بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، ومنعوا رعاة الأغنام من الوصول إليها أو سقاية مواشيهم، كما شقوا طريقاً يؤدي إلى العين والمنطقة المحيطة بها، بعد أيام من محاولتهم سرقة عشرات رؤوس الأغنام، الأمر الذي يهدد مصدر المياه الرئيسي لنحو 1300 رأس من الأغنام ويزيد معاناة السكان ورعاة الماشية.

إلى ذلك، أكدت محافظة القدس أن أحد المستوطنين اقتحم اليوم الخميس، تجمع الكعابنة الكسارات قرب بلدة عناتا شرقي القدس، ومرر قطيعاً من الأغنام بين منازل المواطنين، في اعتداء استفزازي جديد استهدف التجمع البدوي، ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة تهدف إلى التضييق على السكان وفرض واقع يهدد وجودهم في أراضيهم.

وفي جنوب نابلس، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين قصّوا فجر اليوم الخميس، عمود الكهرباء الحديدي الذي يغذي منزلاً يعود لعائلة صوفان في قرية بورين، بهدف الضغط على العائلة لترحيلها، موضحة أن المنزل يُعد الأقرب إلى مستوطنة يتسهار المقامة على أراضي نابلس، ويتعرض بصورة متكررة لاعتداءات المستوطنين وانتهاكاتهم.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت فجر اليوم الخميس، وخلال الليلة الماضية، عمليات دهم لمنازل واقتحامات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تخللتها عمليات اعتقالات طاولت عدداً من الفلسطينيين.