الضفة الغربية | هدم منزل في القدس واعتداءات متفرقة للمستوطنين

- قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل في بلدة جبع شمال القدس، مما أثر على أسرتين مكونتين من 13 فرداً، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص، رغم دفع غرامة مالية قبل أيام قليلة. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات متعددة من قبل المستوطنين، شملت الاعتداء على مزارعين وسرقة أغنام وإحراق أراضٍ زراعية، بالإضافة إلى اعتقالات واعتداءات على مركبات فلسطينية. - أصدرت قوات الاحتلال أوامر عسكرية للسيطرة على أراضٍ في قرية تياسير، وأخطرت بهدم منازل في يطا، مع استمرار عمليات التجريف لإنشاء معسكرات عسكرية.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلاً في بلدة جبع شمال القدس، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وأكدت محافظة القدس أنّ آليات الاحتلال الإسرائيلي هدمت، صباح اليوم الأربعاء، منزل المواطن زياد سلطان المكوّن من طابقين في بلدة جبع شمال القدس، الذي تقطنه أسرتان تضمّان 13 فرداً، إضافة إلى مشغل تجاري.

وبحسب محافظة القدس، يبلغ عمر البناء 11 عاماً، وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت على سلطان قبل أسبوع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل إسرائيلي، فدفعها، قبل أن تسلّمه إخطار الهدم بذريعة البناء دون ترخيص يوم الأحد الماضي. في سياق آخر، أفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، في تصريح صحافي، بأن قوات الاحتلال أصدرت أمس الثلاثاء أمراً عسكرياً للسيطرة على أراضٍ من أراضي قرية تياسير شرق طوباس شمالي الضفة الغربية، بحجة الأغراض العسكرية، موضحاً أن مساحة الأراضي المستهدفة تبلغ 41.748 دونماً.

تقارير عربية محاولات استيطانية للاستيلاء على منازل في بيت أمر شمالي الضفة الغربية

وفي نابلس شمالي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شاباً من مخيم عسكر شرق نابلس، وفق ما أفادت به مصادر محلية. وأمس الثلاثاء، اعتدى مستوطنون، حسبما أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات في حديث لـ"العربي الجديد"، على مزارعين في منطقة المسعودية شمال غربي نابلس في أثناء نقلهم المياه من بئر المسعودية التابع لبلدية نابلس. كذلك أكدت مصادر محلية أن مستوطنين اعتدوا، الليلة الماضية، على مركبة الشاب عبيد شملاوي من بلدة حارس غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية، في أثناء مروره بالقرب من منطقة زعترة جنوبي نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين سرقوا، أمس الثلاثاء، عشرات رؤوس الأغنام التي تعود لمواطنين من قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.

كذلك هاجم مستوطنون، أمس الثلاثاء، منازل الفلسطينيين في قرية مادما جنوب نابلس، وأحرقوا عشرات الدونمات وأشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية من القرية، وسط إطلاق نار عشوائي على المنازل وعلى كل من حاول الوصول لإخماد النيران، وفق مصادر محلية. واليوم الأربعاء، هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، ورشقوها بالحجارة، دون أن يُبلغ عن إصابات.

على صعيد آخر، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أحرقت، أمس الثلاثاء، أراضي في قرية الجلمة شمال شرق جنين شمالي الضفة الغربية، وجرفت أراضي أخرى في بلدة عرابة جنوب جنين، لاستكمال إنشاء معسكر لجيش الاحتلال في عرابة. وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بهدم ثلاثة منازل شرق بلدة يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، بحسب مصادر محلية.