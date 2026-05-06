الضفة الغربية | هدم منزلين في شقبا والسواحرة واعتداءات للمستوطنين

- هدم المنازل والاعتداءات: قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزلين في شقبا والسواحرة الشرقية بحجة البناء دون ترخيص، وشنّ المستوطنون اعتداءات في الضفة الغربية، بما في ذلك إحراق غرفة زراعية واقتحام تجمعات، مما أدى إلى إصابة واعتقال فلسطينيين. - إغلاق الطرق وتجريف الأراضي: اقتحمت قوات الاحتلال ترمسعيا وأغلقت الطرق وجرفت أراضٍ زراعية في بيت لحم لتوسيع الطريق الرئيسي، مما ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وزاد من التضييقات على الفلسطينيين. - حملة اعتقالات واسعة: نفذت قوات الاحتلال مداهمات في الضفة الغربية، واعتقلت عدداً كبيراً من الفلسطينيين، بينهم شبان ونساء وفتيان، في مناطق مثل نابلس وطولكرم ورام الله وبيت لحم، مما يزيد التوتر والضغط على السكان.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين في قرية شقبا غرب رام الله، وبلدة السواحرة الشرقية في القدس المحتلة، بحجة البناء من دون ترخيص، فيما شنّ مستوطنون سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية. وأفادت محافظة القدس، بأن آليات الاحتلال، برفقة ما تُسمّى طواقم "الإدارة المدنية" هدمت، منزلاً من طابقين يعود للفلسطيني مصطفى عبد الغني زعاترة في بلدة السواحرة شرقي القدس المحتلة. كما أكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية شقبا غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، برفقة آليات وجرافات، وشرعت في هدم منزل الفلسطيني عبد الحليم ثابت.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا، اليوم الأربعاء، غرفة زراعية تعود للفلسطيني ماجد ناجي في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، شمالي الضفة. كما اقتحم مستوطنون، مساء أمس الأربعاء، تجمّع حلق الرمانة في قرية عين الديوك غرب أريحا، شرقي الضفة.

إلى ذلك، أوضح المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا مساء أمس، الفلسطينيين في منطقتي أم القبور ورجوم إعلي ضمن مسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وحاولوا سرقة قطيع من المواشي، واعتدوا على الفلسطينيين بالضرب، كما هاجموا منطقة خلة عميرة في مسافر يطا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين جرى نقلهم للعلاج، إلى جانب تسجيل حالات اعتقال.

في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، صباح اليوم، وشرعت في إغلاق طرق في البلدة بالسواتر الترابية، بعد أن كانت قد أغلقت الليلة الماضية، بوابة البلدة بحجة رشق الحجارة، قبل أن تعود فجراً وتغلق جميع الطرق الرئيسية والزراعية. وفي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، شرعت قوات الاحتلال أمس، في أعمال تجريف لأراضٍ زراعية تعود لفلسطينيين على امتداد الطريق الرئيسي من مستوطنة "غوش عتصيون" مروراً ببلدتي تقوع والمنيا وصولاً إلى قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم، بذريعة توسيع الشارع، ما ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية.

وعلى صعيد الاعتقالات، نفذت قوات الاحتلال اليوم والليلة الماضية مداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين. وبحسب مصادر محلية، فقد اعتقل جيش الاحتلال الشابين ميسرة حسن وزيد أبو ريدة من بلدة قصرة جنوب نابلس، شمالي الضفة، إضافة إلى اقتحام مدينة نابلس واعتقال كل من؛ حامد ومحمد القوقا، ومعاذ غندور، وعز الدين حناوي، وعبد الرحمن جاد الله، ويحيى النابلسي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر رمان وبلدة دير الغصون في طولكرم، شمالي الضفة. أما في مدينة البيرة وسط الضفة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال السيدة نداء قطامش وابنتها تيما بعد مداهمة منزلهما. وطاولت الاعتقالات أيضاً الشابين محمد أبو سالم من قرية اللبن الغربي، وطارق دار صالح من قرية عابود شمال غرب رام الله.

كما شملت الاعتقالات الشاب عبد عادل العمور في بلدة تقوع، والفتيين محمد أسامة الهريمي (17 عاماً) ورامز محمد رمضان (17 عاماً) من مدينة بيت لحم، إضافة إلى ضياء غنيم (17 عاماً) من بلدة الخضر جنوب المدينة. وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال معتز جوابرة من مخيم العروب، والمواطنة غادة محمود وريدات من بلدة الظاهرية.