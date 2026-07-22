الضفة الغربية | هدم منزلين في بيت لحم واعتداءات للمستوطنين بنابلس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، ونفذت حملة اعتقالات في مناطق مختلفة، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون.

وقال المواطن رائد أبو رعية، صاحب أحد المنزلين اللذين هدمهما الاحتلال، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال هدمت منزله في قرية زعترة شرق بيت لحم، عقب اقتحامها القرية صباح اليوم، رغم متابعته الإجراءات القانونية بعد تسلمه إخطاراً بوقف البناء مطلع يناير/كانون الثاني 2025. وأوضح أبو رعية أن قوات الاحتلال حضرت إلى المنزل في اليوم السابق للهدم، وطلبت من العائلة إخراج مقتنياتها، قبل أن تعود صباح اليوم لتنفيذ عملية الهدم، مشيراً إلى أن المنزل مكوّن من ثلاثة طوابق، وكانت العائلة تقيم في أحدها، ويقطنه سبعة أفراد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات القانونية التي تابعها صاحب المنزل الذي هدم في قرية زعترة؟ ما هي الأراضي الزراعية التي أضرم المستوطنون النار فيها قرب قرية جالود؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

كما هدمت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة نحالين، غربي بيت لحم، يعود للمواطن محمود حسني شكارنة، كذلك أجبرت، أمس الثلاثاء، الفلسطيني ماريو أبو سعد على هدم إضافة بنائية في منزله ذاتياً في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، والمحاذية لجدار الفصل والتوسّع العنصري، تجنباً لدفع غرامة مالية تبلغ 250 ألف شيكل.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن عدداً من الفلسطينيين أصيبوا أثناء تصديهم لهجوم نفذه مستوطنون على أطراف قرية جالود جنوب نابلس، بعدما أضرموا النار في أراضٍ زراعية بالمنطقة. وأكد مليحات أن مستوطنين شرعوا، مساء الثلاثاء، في تسييج أراضٍ بمنطقة الأغوار الشمالية الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى فرض السيطرة عليها وتوسيع نفوذهم الاستيطاني. كما أشار إلى أن مستوطنين وضعوا، أمس، أعلاماً في أراضي المواطنين بمنطقة جورة حالوب غرب خلة الفرا، جنوبي الخليل.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن مستوطناً دهس، اليوم الأربعاء، رأسين من الأغنام في قرية كيسان شرقي بيت لحم. كما هاجم مستوطنون، مساء الثلاثاء، بلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله، وأشعلوا النيران في أراضٍ زراعية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، ومنعت المواطنين الذين حاولوا التصدي للمهاجمين من الوصول إلى أراضيهم لإخماد الحرائق، بحسب المصادر.

وفي جنوبي نابلس، هاجم مستوطنون، مساء الثلاثاء، منشأة زراعية في منطقة "قماص" على أطراف بلدة بيتا، بحماية قوات الاحتلال، وألحقوا بها أضراراً، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه المواطنين الذين تصدوا للهجوم، من دون الإبلاغ عن إصابات.

ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اقتحامات ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تخللتها عمليات اعتقال طاولت عدداً من الفلسطينيين. واعتقلت قوات الاحتلال 15 عاملاً من قطاع غزة عقب اقتحام مدينة قلقيلية. كما اعتقلت خمسة فلسطينيين من مدينة طولكرم، إضافة إلى السيدة زهدية رباح بدير، بعد مداهمة منزلها في بلدة فرعون جنوب المدينة.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عمارة سكنية خلال اقتحام المدينة، وأجرت تحقيقاً ميدانياً مع عدد من المواطنين، كما داهمت عدداً من المنازل في بلدة زواتا غربي المدينة، وأخضعت عدداً من الأهالي لتحقيقات ميدانية، من دون تسجيل حالات اعتقال. وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشقاء من بلدة طمون، إضافة إلى الشابة شهد أحمد دراغمة (22 عاماً) من مدينة طوباس. كما اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، شاباً من قرية عنزة جنوبي جنين، وآخر من منطقة هندازة شرقي بيت لحم. واعتقلت كذلك الشابين محمود القواسمة وحمزة مجيد سلمي من مخيم الفوار جنوبي الخليل، والشاب إبراهيم أيمن عياد من مخيم العروب شمالي الخليل.

في غضون ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم. كما أُصيب شاب فلسطيني برضوض وكدمات، أمس الثلاثاء، إثر سقوطه أثناء ملاحقته من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة أبو ديس جنوب شرقي القدس.