الضفة الغربية | هدم منازل وإرهاب المستوطنين يهجران 20 عائلة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء منزلين غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، خلال عمليات هدم واقتحامات واعتقالات واسعة، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق مختلفة، بينها إحراق مركبة وجرافات جنوبي نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت صباح اليوم الأربعاء، بهدم منزلين في قريتي شقبا وشبتين غرب رام الله. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين بعدد من الآليات العسكرية، برفقة جرافات، قبل أن تنفذ عمليتي الهدم، بحجة عدم الترخيص.

كذلك أخطرت سلطات الاحتلال بوقف العمل والبناء في مسكنين بقرية عزون عتمة جنوب قلقيلية شمالي الضفة، بحجة البناء دون ترخيص، واقتلعت جرافاتها عدداً من أشجار الزيتون وجرفت أراضي زراعية في سهل بلدة ترمسعيا شمال رام الله، فيما داهمت قواتها مدرسة البلدة وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخلها، واحتجزت مدير المدرسة وعدداً من الطلبة، إلى جانب مداهمة محال تجارية.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي عدوانها على المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حيث تقيم حواجز عسكرية، وتغلق طرقاً، وتدهم منازل، وتنفذ اعتقالات وتحقيقات ميدانية، وسط وجود عسكري مكثف.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية عجة جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ودهمت عشرات المنازل، وفتشت محتوياتها، ودققت في هويات الفلسطينيين، واحتجزت عدداً منهم، وأجرت تحقيقات ميدانية. وفي وقت لاحق، ظهر الأربعاء، أجبرت قوات الاحتلال فلسطينيين على إخلاء منزليهما في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، في وقت يتخذ فيه الاحتلال من قرابة 11 منزلاً في البلدة ثكنات عسكرية منذ نحو ثمانين يوماً.

واعتقلت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، الصحافي في تلفزيون فلسطين الرسمي علي دار علي، عقب استدعائه لمراجعة مخابراتها، علماً بأنه من قرية برهام شمال رام الله.

إلى ذلك، أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عاماً، أمس الثلاثاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في عينه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. وفي حادثة أخرى، أصيب شاب برضوض، من جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب على حاجز دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس الثلاثاء، مدير نادي الأسير في مدينة القدس المحتلة ناصر قوس، من منزله في البلدة القديمة، فيما سلّمت الشقيقين آدم وأمير الرشق قراراً يقضي بإبعادهما عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر.

إرهاب المستوطنين في الضفة

وعلى صعيد إرهاب المستوطنين، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا اليوم الأربعاء ثلاث جرافات ومركبة ومعدات تابعة لكسارة لصناعة حجر البناء في قرية عوريف جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشرع مستوطنون ببناء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الخان الأحمر شمالي القدس، على بعد نحو 60 متراً من المدرسة، ما يشكل تهديداً مباشراً للتجمعات السكنية وحق الأطفال في التعليم.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين خربة الفخيت في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، وأدخلوا حمارًا إلى مدرسة في المنطقة في سلوك استفزازي لترهيب السكان.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، إن 20 عائلة من تجمع جسر الخلة، الواقع بين قريتي دير دبوان ورمون شرق رام الله، هجرت قسرياً من منازلها، نتيجة إرهاب المستوطنين، الذي تنوع بين هجمات ليلية، وتخريب مركبات الأهالي، ومنع تنقلهم ورعي مواشيهم، إضافة إلى سرقة المواشي وقتلها.

وأشار مليحات إلى أن مستوطناً اقتحم بقطيع أغنام أراضي المواطنين في قرية عين سينيا شمال رام الله، ما ألحق أضراراً بالمحاصيل الزراعية، فيما اقتحمت مجموعات من المستوطنين أراضي المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله ومنطقة وادي أعمر، وقاموا برعي مواشيهم داخل الأراضي المزروعة، بهدف تخريبها وحرمان السكان مصادر رزقهم.

على صعيد آخر، أكدت محافظة القدس في بيان لها، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي سمحت، صباح اليوم الأربعاء، وبإيعاز من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، بإدخال أوراق كُتبت عليها صلوات يهودية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك. وأوضحت المحافظة أن أحد المستوطنين التقط صورة قرب باب الرحمة لورقة احتوت على نص يُعرف باسم "لِشَم يهوديت"، وهو نص مركزي في بعض الصلوات اليهودية. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً جديداً يمسّ الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، خصوصاً بعد أن كانت شرطة الاحتلال تمنع إدخال هذه الأوراق في فترات سابقة.