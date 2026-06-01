الضفة الغربية | هدم محال خضار في نابلس وهجمات للمستوطنين في الأغوار

- قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرة محال تجارية في بلدة بيتا جنوب نابلس، مما أدى إلى خسائر تُقدّر بأكثر من 25 ألف دولار، وسط مخاوف من استكمال عمليات الهدم. - نفذت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية، شملت اقتحام قرية برقة وجامعة القدس، وتسليم إخطار بهدم منزل في القدس، وإصابة شاب في الظاهرية. - شهدت الأغوار الفلسطينية اعتداءات من المستوطنين، شملت إقامة بؤرة استيطانية جديدة واعتداءات على الأراضي الزراعية، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشرة محال تجارية لبيع الخضار والفواكه في بلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما نفذت مداهمات للمنازل واعتقالات طاولت 20 فلسطينيا، تزامناً مع اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق مختلفة.

وقال مجدي حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت برفقة جرافة سوق الخضار في بلدة بيتا جنوب نابلس، وهدمت 10 محال لبيع الخضار والفواكه بحجة قربها من الشارع الاستيطاني الالتفافي، ما كبّد التجار خسائر تُقدّر بأكثر من 25 ألف دولار، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وأضاف حمايل أن أصحاب المحال الأخرى يخشون استكمال عمليات الهدم لمحالهم خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها محال بسوق الخضار للهدم، إذ سبق وهُدمت عدة محال قبل أشهر، رغم أن السوق يتبع لبلدية بيتا ومرخص بشكل كامل من البلدية. وأوضح حمايل أن البلدة تشهد في الوقت ذاته اعتداءات متكرّرة من المستوطنين وسرقات تطاول ممتلكات المواطنين ومركباتهم.

وفي شمال غرب نابلس، قال الناشط في مقاومة الاستيطان سامي دغلس لـ"العربي الجديد" إن قوات الاحتلال انسحبت من قرية برقة بعد نحو ستّ ساعات من الاقتحام، تخللها مداهمات للمنازل وتفتيشات وإجراء تحقيقات ميدانية داخل مدرسة القرية مع أكثر من 25 شاباً من البلدة، وسط تهديدات للأهالي بأنهم يدعمون "الإرهاب"، وأضاف دغلس أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق في القرية بالسواتر الترابية خلال الاقتحام، قبل أن يعيد الأهالي فتحها بعد الانسحاب.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال جامعة القدس في بلدة أبو ديس، وداهمت حرم الجامعة وأجرت تحقيقاً ميدانياً مع عدد من الطلبة، قبل أن تنسحب دون الإبلاغ عن أي اعتقالات، كما سلمت سلطات الاحتلال إخطاراً بهدم منزل مكوّن من طابقين وتقطنه أسرتان من 13 فرداً في بلدة جبع شمالي القدس. وقالت محافظة القدس إن سلطات الاحتلال كانت قد فرضت على صاحب المنزل غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل (نحو 3500 دولار)، قبل تسليمه إخطار الهدم بذريعة البناء دون ترخيص.

وفي جنوب الخليل، قالت الصحافية أماني هوارين من بلدة الظاهرية لـ"العربي الجديد" إن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت البلدة وداهمت أحد المنازل، وأطلقت النار على الشاب أحمد حسن عبد القادر جبارين وأصابته في القدم، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي الأغوار الفلسطينية، اقتحمت قوة إسرائيلية منزل المواطن محمد دعيس في قرية الجفتلك، وصادرت الخيام السكنية التي تؤوي عائلته، ما ترك أفرادها الستة عشر، وبينهم شخص يعاني من إعاقة عقلية، دون مأوى.

وعلى صعيد إرهاب المستوطنين، أقام مستوطنون بؤرة جديدة قرب بلدة العوجا في الأغوار، إذ نفذت آليات تابعة لهم أعمال تجريف في الموقع بالتزامن مع وجود أعداد كبيرة من المستوطنين، في خطوة تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد على الأرض. في حين، اقتحم مستوطنون منطقة خلة الحمص جنوب بلدة يطا جنوب الخليل وأطلقوا أبقارهم داخل الأراضي الزراعية للمواطنين، ما تسبب بأضرار في المحاصيل.

إلى ذلك، أفاد شهود عيان بأنّ مستوطنين هاجموا بلدة بورين جنوب نابلس، ومنعوا المزارع محمد رجب زبن من العمل في أرضه، كما حاولوا مهاجمة أحد المنازل في القرية، إلّا أن المواطنين تصدوا لهم.