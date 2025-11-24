الضفة الغربية | هدم في القدس ومستوطنون يهاجمون قرى برام الله

- قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منشأة لتصليح المركبات قرب القدس، بينما أشعل مستوطنون حرائق وسرقوا معدات زراعية شمال رام الله، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة. - أغلقت قوات الاحتلال مداخل مناطق شمال الخليل، مما أدى إلى أزمة مرورية، ونفذت عملية تفجير بين نابلس وجنين، كما منعت إقامة حفل ثقافي في مسرح الحكواتي. - واصلت قوات الاحتلال عمليات الاعتقال، حيث اعتقلت النائب محمد أبو طير بعد مداهمة منزله، وأصيب فلسطيني بالرصاص قرب جدار الفصل، وسط تصاعد الاعتداءات على العمال.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، منشأة فلسطينية قرب القدس، بينما أشعل مستوطنون حرائق وسرقوا معدات زراعية شمال رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت محافظة القدس في بيان لها، إنّ قوات الاحتلال هَدَمت منشأة لتصليح المركبات (مشطب)، على الشارع الواصل بين بلدتَي قلنديا ورافات شمال القدس.

وفي غضون ذلك، أفاد الناشط عبد الهادي العطاري لـ"العربي الجديد" بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي بلدة عطارة شمال رام الله، أشعلوا النار في عدد من الأشجار، وسرقوا معدات زراعية، في هجوم هو الثاني على البلدة خلال يومَين، كما شَنَّ مستوطنون مساء أمس هجوماً بالحجارة على مركبات فلسطينية قرب بلدة بيتونيا غربي رام الله، تحديداً على طريق "عين جريوت"، ما تسبب بأضرار مادية في إحدى المركبات.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل مناطق شمال الخليل كلياً، ما أدى إلى أزمة مرورية وتكدس الركاب على الشوارع المتاخمة للمستوطنات. وفي شمال الضفة، نفّذ جيش الاحتلال عملية تفجير على الطريق الواصل بين نابلس وجنين، بزعم وجود "عبوة" ناسفة في الموقع، كما منعت مخابرات وشرطة الاحتلال، الليلة الماضية، إقامة حفل ثقافي في مسرح الحكواتي كان من المقرر أن ينظمه "ملتقى الشباب التراثي"، وفق ما أفادت به محافظة القدس.

وواصلت قوات الاحتلال، الاثنين، عمليّات الاعتقال والمداهمات في مناطق عدّة من الضفة الغربية، إذ اعتقلت المُبعد عن القدس النائب محمد أبو طير (75 عاماً) بعد مداهمة منزله في بلدة دار صلاح جنوب بيت لحم، كما اقتحمت منزل النائب السابق في المجلس التشريعي أحمد عطون في مدينة بيت ساحور، واعتقلته مؤقتاً، قبل الإفراج عنه بعد ساعات.

وأمس الأحد، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في الركبة قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام شمال المدينة، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على عدد من العمال أثناء ملاحقتهم. ويأتي ذلك في سياق تصاعد الاعتداءات بحق العمال، إذ وثّق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين استشهاد 15 عاملاً منذ مطلع العام الجاري، و42 عاملاً منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى جانب أكثر من 32 ألف حالة اعتقال في صفوف العمال خلال الفترة نفسها.