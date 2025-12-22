الضفة الغربية | هدم بناية في سلوان ومستوطنون يهاجمون عدة قرى

- شهدت القدس تصعيدًا في عمليات الهدم من قبل بلدية الاحتلال، حيث هدمت عمارة في حي رأس العامود، مما أدى إلى تشريد 13 عائلة مقدسية. تأتي هذه العمليات ضمن سلسلة هدم بلغت 370 عملية منذ بداية العام. - تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث اقتحموا مواقع متعددة وهاجموا مركبات الفلسطينيين، مما أثار قلق السكان المحليين. - شهدت الضفة الغربية تعزيزات عسكرية من قوات الاحتلال، مع إخطارات بإخلاء منازل وتجريف أراضٍ، واقتحامات لباحات المسجد الأقصى، مما يعكس استمرار التوترات.

هدمت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، صباح اليوم الاثنين، عمارة سكنية كبيرة في منطقة واد قدوم بحي رأس العامود في بلدة سلوان، جنوبي المدينة، وسط استنفار عسكري واسع وانتشار مكثف لقوات الاحتلال. وقالت مصادر محلية إنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان وحاصرت البناية السكنية في حي واد قدوم، وشرعت بتنفيذ عملية الهدم، ما تسبب بتشريد 13 عائلة.

وقالت محافظة القدس في بيان إنّ عملية الهدم أدت إلى تشريد 13 عائلة مقدسية تضم نحو 100 مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، "علماً أن العمارة بُنيت عام 2011، وكانت تشكل المأوى الوحيد للعائلات المتضررة". وأشارت المحافظة إلى أن آليات الاحتلال نفذت نحو 370 عملية هدم وتجريف منذ بداية العام الجاري، في أنحاء المحافظة، "ضمن سياسة ممنهجة لإفراغ الأرض من أصحابها الأصليين، تمهيداً لتنفيذ مشاريع استعمارية قائمة ومخطط لها".

ولفت البيان إلى أن بلدية الاحتلال أقدمت، اليوم الاثنين، على هدم محلات في سوق المصرارة بمدينة القدس المحتلة، تضم محلاً لبيع الهواتف المحمولة وآخر للعصائر والمشروبات الساخنة، وذلك بحجة عدم الترخيص، رغم أن هذه المحلات قائمة منذ عشرات السنين. وأكدت المحافظة أن أصحاب تلك المنشآت كانوا قد تقدموا خلال الأشهر الماضية باعتراضات لبلدية الاحتلال على قرارات الإزالة، قبل أن يفاجأوا اليوم بتنفيذ قرار الهدم.

إرهاب المستوطنين يتواصل

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأنّ مستوطنين اقتحموا، مساء أمس الأحد، موقع مستوطنة ترسلة المخلاة، جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، لإحياء عيد الحانوكا اليهودي. كما اقتحم مستوطنون، مساء الأحد، خربة الطريقة (الطبيقة الأثرية) في بلدة حلحول، شمال الخليل، جنوبي الضفة، بحماية قوات الاحتلال. وفي بيت لحم، جنوبي الضفة، هاجم مستوطنون بالحجارة مركبات الفلسطينيين قرب قرية المنيا، جنوب شرقي المدينة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

وفي أريحا، قال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، إن مجموعات من المستوطنين فككت وهدمت منازل تجمع عرب المليحات بعد إجبار سكانه على الرحيل القسري قبل أشهر. وفي بيت لحم، أشار مليحات إلى أن مجموعات من المستوطنين تجمعت في وادي أبو عياش، شمال قرية الرشايدة، وتجولت في الأراضي الفلسطينية المحيطة. كما نفذت مجموعات أخرى تحركات استفزازية في منطقة المنيا القرن، شرق بلدة سعير، شمال الخليل.

وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية، أوضح مليحات أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت مساء الأحد خربة الحديدية، وقامت بتسييج أراضٍ تعود ملكيتها لمواطنين من محافظة طوباس، ما أعاق حركة السكان وعرقل وصولهم إلى أراضيهم الزراعية، وأثار حالة من القلق بين الأهالي.

كما اقتحمت مجموعات من المستوطنين، مساء الأحد، قرية شلال العوجا البدوية، جنوب أريحا. وفي اعتداء آخر، اقتحم مستوطنون تجمع شكارة، شرق بلدة دوما، جنوب نابلس، وخربوا السياج المحيط بمنازل الأهالي، وروّعوا الأطفال وبثّوا الخوف بين السكان، وفق مليحات.

على صعيد آخر، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دفعت صباح اليوم الاثنين بتعزيزات عسكرية ومعدات ثقيلة وهندسية إلى مخيم جنين، وأخطرت عائلات في عمارة الزهراء المحيطة بالمخيم بإخلاء منازلهم. كما جرفت قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين. وأخطرت قوات الاحتلال بوقف بناء أربعة منازل في قرية العساكرة، شرق بيت لحم، بحجة عدم الترخيص، فيما هدمت منشآت زراعية في بلدة عناتا، شمال شرقي القدس المحتلة، وفق مصادر محلية.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنّ طواقمه تعاملت مساء الأحد مع ثلاث إصابات بجروح متوسطة جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على مواطنين في بلدة بيت ليد، شرق طولكرم شمالي، الضفة الغربية المحتلة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت محافظة القدس في بيان لها بأن 253 مستوطنا اقتحموا المسجد خلال فترة الاقتحامات الصباحية، فيما دخل 350 سائحًا إلى المسجد عبر بوابة السياحة التابعة لسلطات الاحتلال.