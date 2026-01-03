الضفة الغربية | هجوم للمستوطنين على قرية كيسان في بيت لحم

- أصيب فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاماً برصاص حي خلال هجوم نفذه مستوطنون على منازل في قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة متضامنين أجانب في قرية المغير شمال شرق رام الله، أثناء وجودهم لدعم عائلة تتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين. - نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت اعتقال شبان من نابلس وطولكرم وقلقيلية.

أصيب فتى فلسطيني (16 عاماً) بالرصاص الحي في منطقة الحوض، صباح اليوم السبت، خلال هجوم نفذه مستوطنون على منازل فلسطينيين في قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت، مع إصابة بالرصاص الحي في منطقة الحوض لفتى يبلغ من العمر 16 عاماً، خلال مواجهات مع المستوطنين في قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم، مشيراً إلى أنه جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبه، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن الفتى عوض إبراهيم تعامرة (16 عاماً) أُصيب خلال هجوم نفذه عشرات المستوطنين على منازل المواطنين في كيسان، حيث حطّموا نوافذ المنازل وأطلقوا الرصاص الحي تجاه الأهالي الذين حاولوا التصدي للاعتداءات، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم السبت، أربعة متضامنين أجانب من قرية المغير شمال شرق رام الله، بعد اقتحام عزبة المواطن رزق أبو نعيم (عزبة أبو همام) في منطقة الخلايل جنوب المغير، أثناء وجودهم في المكان لمساندة العائلة التي تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، الشاب سامح جناجرة من قرية الباذان شمال نابلس، عقب مداهمة منزله، فيما اعتقلت فجر اليوم السبت ثلاثة شبان من ضاحية اكتابا شرق طولكرم، وهم: عادل قاسم، وعلي أبو الرب، ويوسف حلمي أبو صلاح، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، الشاب يزن ياسر مراعبة من قرية رأس عطية جنوب المدينة، وذلك بعد توقيفه على حاجز عسكري أُقيم عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. وفي إطار متصل، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت والليلة الماضية، عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بحسب مصادر محلية.