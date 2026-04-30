الضفة الغربية | هجمات للمستوطنين وسط عمليات هدم واعتقالات

- شهدت الضفة الغربية سلسلة هجمات من المستوطنين استهدفت المزارعين، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية المائية والاعتداء على الرعاة وتقطيع أشجار الزيتون، تحت حماية قوات الاحتلال. - نفذت قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقال في الضفة الغربية، مع هدم منشآت زراعية وتجارية وإصابة فلسطينيين، وتوسيع الشوارع الاستيطانية لربط المستوطنات. - في القدس، اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال، واستهدفت السلطات موظفي الأوقاف بقرارات إبعاد واعتقالات، مع استمرار التوترات والاعتداءات.

شن مستوطنون هجمات إرهابية، اليوم الخميس، على مزارعين في عدد من القرى والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات مداهمة واعتقال طاولت عددا من الفلسطينيين، إلى جانب عمليات هدم لمنشآت. وقال مدير منظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، إن مستوطنين اقتحموا منطقة خربة الحمة في الأغوار الشمالية الفلسطينية، وأقدموا على تقطيع خطوط المياه، ما ألحق أضراراً بالبنية التحتية المائية. كما طرد مستوطن الرعاة من أراضيهم ومناطق الرعي في منطقة الفارسية أحمير في الأغوار، ومنعهم من الوصول إلى المراعي، فيما أصيب المواطن ساطي دراغمة ونجله أيمن دراغمة بجروح ورضوض بعد اعتداء مستوطنين عليهما في منطقة عين الحلوة.

وفي يطا، جنوبي الضفة، نصب مستوطنون خيمة على أراضي منطقة المرتبة في وادي الجوايا، وسيطروا على مئات الدونمات، في خطوة فرضت واقعاً جديداً في الموقع، كما سرقوا، بحماية قوات الاحتلال، أغناماً تعود لمواطنين في منطقة مغاير العبيد.

وأشار مليحات إلى أن مستوطنين اعتدوا على المواطن خالد داود في خربة المراجم، جنوب نابلس، وحاولوا سرقة هاتفه المحمول، وكسروا نظارته الطبية، إلى جانب تخريب أسلاك سياج زراعي لإدخال مواشيهم إلى أرضه، ما تسبب بأضرار في محيط الأرض الزراعية. إلى ذلك، أقدم مستوطنون على تقطيع مئات أشجار الزيتون في منطقة بير واد علي، جنوب نابلس، وأغلقوا تحت حماية قوات الاحتلال مفرق سلواد - المزرعة الشرقية، شرق رام الله.

وفي بيت لحم، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت إسطبل خيول وثلاث غرف زراعية قرب مدخل بلدة حوسان، غرب بيت لحم، ومحلاً تجارياً قرب دوار بلدة كفل حارس، شمال غربي سلفيت، فيما أصيب شاب فلسطيني بجروح في قدمه برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة دير بلوط، غرب سلفيت. هذا، وأغلقت جرافة للاحتلال طرقاً زراعية في منطقة غرابة، شمال غربي سنجل، شمال رام الله، كما شرعت بتوسيع الشارع الاستيطاني في قرية كيسان، شرق بيت لحم، لربط المستوطنات بعضها ببعض. وفي مخيم شعفاط، شمال شرقي القدس، أصيب شاب بجروح في الوجه بعد تعرضه للضرب من قوات الاحتلال أثناء محاولته حماية شقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال اعتقاله.

وبحسب محافظة القدس، حاول مستوطنون، مساء اليوم الخميس، سرقة أغنام من رعاة قرب الشارع الرئيسي في بلدة حزما، شمالي القدس، فيما تشير المعطيات المحلية إلى تسجيل سرقة 425 رأساً من الأغنام منذ بداية العام في المحافظة.

من جانب آخر، اقتحم 214 مستوطناً، بحماية قوات الاحتلال، المسجد الأقصى، خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، فيما دخل 110 آخرون تحت مسمى "السياحة"، بحسب محافظة القدس. في حين واصلت سلطات الاحتلال استهداف موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، إذ أصدرت قراراً بإبعاد حارس المسجد الأقصى عمران الرجبي عن المسجد لمدة ستة أشهر، كما قررت الإفراج عن حارس الأقصى إسماعيل صيام بعد عرضه على محكمة الصلح، بشرط إبعاده عن البلدة القديمة لمدة سبعة أيام ودفع غرامة مالية، وذلك عقب اعتقاله صباح اليوم من محيط باب الأسباط.

وفي القدس أيضاً، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت الليلة الماضية مع إصابة بالرصاص الحي قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة الرام، شمال القدس. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس والليلة الماضية، عمليات اقتحام واعتقال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طاولت عدداً من الفلسطينيين، إلى جانب إخضاع آخرين لتحقيقات ميدانية خلال مداهمة منازلهم.