الضفة الغربية | هجمات للمستوطنين واقتحامات للاحتلال

- شهدت الضفة الغربية هجمات مستوطنين على مدارس ومزارعين، حيث اقتحموا مدرسة حوارة ورفعوا علم الاحتلال، وهاجموا رعاة الأغنام في خربة المفقره، مما أدى إلى إصابات واعتقالات. - قامت قوات الاحتلال بهدم مساكن وحظائر في جنوب الخليل، واعتدت على منازل في نابلس، بينما أصيب مواطنون في مواجهات مع المستوطنين والجنود. - اقتلع مستوطنون أشجار زيتون واعتدوا على منازل في جبل صبيح، بينما نفذت قوات الاحتلال اعتقالات ومداهمات، واستمرت في إغلاق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.

شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية، اليوم الاثنين، هجمات نفّذها مستوطنون طاولت مدرسة ومزارعين وقرى وبلدات، بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن مستوطنين اقتحموا مدرسة حوارة الثانوية للبنين جنوب نابلس، ورفعوا علم الاحتلال داخلها، وكتبوا شعارات على جدرانها، معتبرة ذلك انتهاكاً لحرمة المؤسسات التعليمية، واعتداءً على البيئة التربوية.

في السياق، أفاد الناشط أسامة مخامرة بأن مستوطنين هاجموا رعاة الأغنام في خربة المفقره بمسافر يطا جنوب الخليل، وحاولوا سرقة مواشي أحد المواطنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً من المنطقة بعد إطلاق مواشي المستوطنين في أراضيه. كما أشار إلى إصابة مواطن بالاختناق في منطقة الركيز بعد رش غاز الفلفل عليه، خلال اعتداء للمستوطنين على مزارعين ورعاة أغنام.

وفي جنوب الخليل، هدمت قوات الاحتلال مساكن وحظائر أغنام في منطقة حنو خليل، بعد أن كانت قد أخطرت السكان بإخلائها، كما هدمت منزلاً في خربة المراجم جنوب نابلس. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، هدم مستوطنون جدار منزل وأصابوا مواطناً، فيما أُصيب طفل برضوض جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه في بلدة عورتا. وفي رام الله، أصيب شاب برصاص حي في الفخذ قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام.

من جهة أخرى، قال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، إن مستوطنين اقتلعوا أشجار زيتون في جبل صبيح جنوب نابلس، واعتدوا على منازل في بلدة قصره، وقاموا بتخريبها وسرقة محتوياتها. كما اقتحم مستوطنون خربة حمروش شرق سعير شمال الخليل وهددوا السكان، في حين أجبرت قوات الاحتلال رعاة قرية المغير، شمال شرق رام الله، على مغادرة أماكن الرعي، وهاجم مستوطنون قرية برقا وأحرقوا منشآت فيها.

وفي السياق، نفّذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طاولت عدداً من الفلسطينيين، بينهم الصحافية لمى خاطر. كما واصلت قوات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي لليوم الرابع والعشرين على التوالي، ومنعت أداء الصلاة فيهما.