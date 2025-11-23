الضفة الغربية | هجمات للمستوطنين ببلدات عدّة والاحتلال ينفذ اعتقالات

- شهدت الضفة الغربية اعتداءات من قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت هدم مسكن في طمون وتجريف أراضٍ في الخليل، واعتداءات على الأهالي في الخان الأحمر ومخماس. - اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى ونفذوا طقوساً استفزازية، فيما أغلقت قوات الاحتلال حاجزاً في الخليل ومنعت عودة المواطنين لمنازلهم. - أصيب عدة فلسطينيين برصاص الاحتلال في مناطق مختلفة، واندلعت مواجهات في كوبر ودورا، مع اعتقالات واعتداءات على الأهالي.

شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، اعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، شملت هدم مسكن وتجريف أراضٍ ومداهمات للمنازل في عدد من البلدات. وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال هدمت مسكناً من الصفيح في منطقة الرأس الأحمر ببلدة طمون جنوب طوباس، ما أدى إلى تشريد العائلة التي تقطنه.

وفي محافظة الخليل، أشارت مصادر محلية إلى أنّ مستوطنين شرعوا في تجريف أراضٍ قرب مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال المدينة، كما هاجمت مجموعات مستوطنين مساء السبت، تجمع أبو فلاح البدوي في الخان الأحمر، واعتدت بالضرب على الطفل عامر أبو داهوك، مما أدى إلى إصابته وترويع الأهالي.

وفي القدس، حاول مستوطنون مساء السبت، مهاجمة مزارع الأغنام والبركسات على الأطراف الشرقية لبلدة مخماس شمال شرق المدينة، قبل تصدي الأهالي لهم في ظل وجود كبير لقوات الاحتلال. ونفذ المستوطنون صباح الأحد، أعمال تجريف قرب منزل عائلة أبو عواد في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، ضمن توسع مستمر للمستوطنات بما يحد من حركة الأهالي واستغلالهم لأراضيهم، بحسب ما أكد حسن مليحات.

وفي البادية الشرقية جنوب شرق الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين، على خلفية اتهام مستوطن لهم بتكسير نافذة مركبته، فيما اندلعت مواجهات مع مستوطنين في تجمع "المعازي" قرب جبع، أمس، كما اقتلع مستوطنون أشجاراً في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، وسرقوا مقطورة جرار زراعي من أراضي المسعودية شمال غرب المدينة.

في سياق آخر، اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى ونفذوا طقوساً تلمودية استفزازية، فيما أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري عند شارع الشهداء وسط الخليل ومنعت عودة المواطنين إلى منازلهم.

إلى ذلك، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل في الرام شمال القدس. في حين، أصيب عامل في الأطراف السفلية برصاص قوات الاحتلال شرق بيت لحم، إضافة إلى إصابة فلسطينيين آخرين في قلقيلية بالأطراف السفلية خلال اقتحام المدينة، كما أصيب فلسطيني بعد الاعتداء عليه بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين.

واندلعت مواجهات في بلدة كوبر شمال غرب رام الله دون وقوع إصابات، بينما أصيب شابان واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل.