- نجت عائلة فلسطينية من الحرق بعد أن أضرم مستوطنون النار في منزلها بقرية أبو فلاح، حيث استيقظت العائلة على الدخان وتمكنت من النجاة بأعجوبة. - وصل المستوطنون على تراكتورونات وأحرقوا نوافذ وشرفة المنزل، مما أدى إلى احتراق ثلثي المنزل، بينما لم يتخذ جيش الاحتلال أي إجراء بعد اقتحامه للمكان. - في سياق متصل، سرق مستوطنون ثمار الزيتون من أراضي بلدة عقربا، وأصيب مواطن فلسطيني بجروح جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه في بلدة يطا.

نجت عائلة فلسطينية، فجر اليوم السبت، من الحرق، بعد أن أضرم مستوطنون النار في أجزاء من منزلها في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس مجلس قروي أبو فلاح أيمن حمايل، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنّ "عائلة المواطن باسل محمد الشيخ حمايل، المكونة من زوجين وأربعة أطفال، نجت فجر اليوم السبت، من الحرق، بعد أن أقدم مستوطنون على إضرام النار بمنزلها عند نحو الساعة الثانية والنصف فجراً" بالتوقيت المحلي.

وأوضح حمايل أنّ الأهالي أبلغوا باندلاع الحريق، فتوجّه الدفاع المدني الفلسطيني والأهالي إلى المكان، مشيراً إلى أن المنزل يقع في الطرف الشرقي للقرية، وجرى الإبلاغ بأن مستوطنين أحرقوا نوافذ المنزل والشرفة، بينما كان أفراد العائلة نائمين. وقال "إن النار اشتعلت في زجاج المنزل من الخارج، وامتدت إلى الداخل، ما أدى إلى احتراق ما يقارب ثلثي المنزل"، مؤكداً أن العائلة استيقظت على الدخان وتمكنت من النجاة بأعجوبة، إذ إنّ "ستة أشخاص كانوا داخل البيت. أطفال أربعة ووالداهم نجوا".

ووفق المصدر ذاته، فإنّه بحسب شهود عيان وصل المستوطنون إلى المنزل على "تراكتورونات" ولاذوا بالفرار بعد تنفيذ الاعتداء، مبيناً أن جيش الاحتلال اقتحم المكان صباحاً بدعوى "فحص ما جرى"، لكنه لم يتخذ أي إجراء.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أقدموا اليوم، على سرقة ثمار الزيتون من أراضي بلدة عقربا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. في حين، أكدت مصادر محلية أن مواطناً فلسطينياً أصيب، بجروح ورضوض جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب في بلدة يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة.