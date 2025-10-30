الضفة الغربية | مضايقات مستوطنين تجبر عائلات قرب نابلس على الرحيل

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الخميس، مركبتين في قرية برقا، شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، بينما اضطرت عائلات بدوية قرب نابلس، شمالي الضفة، إلى الرحيل بسبب مضايقات المستوطنين، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في مناطق مختلفة. وقال رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان لـ"العربي الجديد"، إنّ مستوطنين أقدموا على إحراق مركبتين بعدما تسللوا إلى المنطقة الجنوبية من القرية، موضحاً أن المركبتين احترقتا بالكامل وتعودان للمواطنين يوسف أحمد عواد وسعد سمرين.

في هذه الأثناء، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أنّ ست عائلات بدوية اضطرت إلى مغادرة أراضيها في منطقة الحمرا ضمن أراضي فروش بيت دجن، جنوب شرقي نابلس، بعد تعرّضها لمضايقات وتهديدات مستمرة من المستوطنين، وقال إنّ المستوطنين مارسوا ضغوطاً على الأهالي عبر الملاحقة والتخويف، ما دفعهم لجمع مواشيهم وممتلكاتهم والمغادرة إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، مشيراً إلى أن هذه العائلات تعيش منذ زمن طويل في المنطقة، وتعتمد على الزراعة والرعي مصدر رزق أساسياً.

وأكد مليحات أنّ هذه العائلات بحاجة إلى تدخل عاجل لتوفير الحماية والإيواء لها، داعياً الجهات المختصة للتحرك الفوري لحماية الأهالي من التهجير القسري المتصاعد. من جهة ثانية، أشار مليحات إلى أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت أراضي الفلسطينيين في منطقة خلة الفقية بقرية طانا الفوقا، شرق بيت فوريك، شمال نابلس، في محاولة لمنع المزارعين من العمل في أراضيهم.

وأشار مليحات إلى أنّ مجموعات أخرى من المستوطنين اقتحمت، مساء أمس الأربعاء، تجمعاً بدوياً في منطقة الحثرورة ضمن تجمع الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة، وسط الضفة، تحت حماية جنود الاحتلال، حيث تجوّلوا بين خيام الأهالي مرددين عبارات استفزازية، وعبثوا بممتلكات بعض العائلات وأغلقوا طرقاً ترابية مؤدية للتجمع.

وأكد مليحات أن هذا التصعيد يأتي ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة تستهدف التجمعات البدوية في محيط القدس المحتلة، بهدف الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات، في انتهاك واضح للقانون الدولي، كما أشار إلى أن مجموعات من المستوطنين أقدمت أمس على قطع عدد من أشجار الزيتون المعمّرة في أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت، اليوم الخميس، طرقاً في مدينة القدس المحتلة لتأمين مسيرة للمستوطنين، فيما كانت جماعات استيطانية قد دعت لتنظيم تظاهرة "مليونية" رفضاً لقانون التجنيد. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال في مناطق عدة من الضفة الغربية طاولت عدداً من الفلسطينيين. وأصيب فلسطيني بجروح في القدم، واعتُقل آخر خلال اقتحام الاحتلال، اليوم الخميس، أحياء عدة في مدينة نابلس، فيما داهمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة، جنوب طوباس، شمالي الضفة، ومزّقت صور الشهداء المنتشرة في شوارع المخيم قبل أن تنسحب لاحقاً.