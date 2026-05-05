الضفة الغربية | مستوطن يقتحم مدرسة في جنين ويهدد بإغلاقها

- اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة وأدوا طقوسًا تلمودية تحت حماية قوات الاحتلال، بينما اقتحم مستوطن مدرسة جنوب جنين مهددًا بإغلاقها، مما أثار الذعر بين الطلاب. - نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم وتجريف في بلدة الرام شمال القدس، استهدفت منشآت تجارية وصناعية، وهدمت منزلًا في منطقة عرب العراعرة، وبركسًا للأغنام وبئر مياه في رام الله. - تصاعدت الانتهاكات ضد المؤسسات التعليمية، حيث طارد مستوطن مسلح طلاب مدرسة في جنين، مما يعكس محاولات تقييد حق الطلبة في الوصول الآمن إلى مدارسهم.

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة وأدوا طقوساً تلمودية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما اقتحم مستوطن مدرسة جنوب جنين شمالي الضفة الغربية وهدد بإغلاقها. وأكدت محافظة القدس أن مستوطنين اقتحموا، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت المحافظة بأن مجموعات من المستوطنين نفّذت سجوداً بشكل جماعي داخل المسجد الأقصى. وأشارت محافظة القدس إلى تطور خطير، حيث اقتحمت قوات الاحتلال أسوار المسجد، ملوّحة بأعلام دولة الاحتلال.

في سياق آخر، أكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اليوم الثلاثاء، عمليات هدم وتجريف في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، طاولت عدداً من المنشآت التجارية والصناعية، من بينها مغسل سيارات، ومعرض لبيع المركبات، إضافة إلى منشأة صناعية لإعادة تدوير الأخشاب، وذلك بعد إغلاق عدة شوارع محيطة بمنطقة الهدم.

كما هدمت آليات الاحتلال منزلًا في منطقة عرب العراعرة قرب دوار جبع شمال مدينة القدس، بذريعة عدم الترخيص. وفي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، هدمت قوات الاحتلال بركساً للأغنام وبئر مياه في بلدة سلواد شرق المدينة، بحجة وقوعها بمنطقة مصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو.

من جانب آخر، طارد مستوطن مسلح، صباح اليوم الثلاثاء، طلاب مدرسة في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمالي الضفة، واقتحم ساحة المدرسة، مهددا بإغلاقها، ما أثار حالة من الخوف والذعر بين الطلاب والهيئة التدريسية. وقالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن الاقتحام يأتي في سياق تصاعد الانتهاكات التي تطاول المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية؛ بما يشمل الترهيب والتضييق ومحاولات فرض واقع يقيّد حق الطلبة في الوصول الآمن إلى مدارسهم.

وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أطلق مستوطنون أغنامهم في محيط مساكن المواطنين في قرية سوسيا جنوب مدينة الخليل. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء والليلة الماضية، مداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تخللها اعتقال واحتجاز عدد من الفلسطينيين.