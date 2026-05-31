- تعرضت مدرسة في قرية رمون شرق رام الله لهجوم وسرقة من قبل مستوطنين، مما يعكس الاعتداءات المتكررة على القرية المحاصرة بالبؤر الاستيطانية، ويثير مخاوف السكان من التهجير القسري. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات متعددة من المستوطنين، شملت مهاجمة مركبات الفلسطينيين وتجمعات بدوية، بالإضافة إلى ملاحقة الأغنام في الأغوار الشمالية، مما يبرز التوترات المستمرة في المنطقة. - أصيبت طالبة دهسها مستوطن في نابلس، واعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان في مناطق مختلفة، مع استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين، مما يزيد من حدة التوترات في الضفة الغربية.

هاجم مستوطنون اليوم الأحد، مدرسة في قرية رمون شرق رام الله وسرقوا بعض محتوياتها، بالتزامن مع اعتداءات أخرى في الضفة الغربية. وقال عضو مجلس قروي رمون إبراهيم سليمان لـ"العربي الجديد"، إن مستوطنين هاجموا فجر اليوم، مدرسة خاصة قيد الإنشاء في قرية رمون شرق رام الله وسط الضفة الغربية، وسرقوا بعض محتوياتها.

وأوضح سليمان أن المدرسة تعرضت سابقاً لاعتداءات وسرقات متكررة، وتقع على بعد نحو 100 متر فقط من بؤرة استيطانية رعوية أُقيمت قبل أسابيع في المنطقة الجنوبية من القرية الواقعة بين قريتي رمون ودير دبوان. وأكد سليمان أن قرية رمون باتت محاصرة بالبؤر الاستيطانية من مختلف الجهات، وسط اعتداءات شبه يومية من المستوطنين، ما دفع الأهالي إلى الشعور بالخوف على حياتهم وفقدان الإحساس بالأمان، معتبراً أن الهدف من هذه الاعتداءات هو دفع السكان إلى الرحيل والتهجير.

من جانب آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين هاجموا اليوم، مركبات الفلسطينيين على طريق المعرجات الرابط بين مدينتَي أريحا ورام الله، كما هاجموا تجمع عرب الكعابنة شرق الطيبة شرقي رام الله، ورعوا جمالهم وسط مساكن المواطنين، في إطار ممارسات تستهدف تهجير التجمعات البدوية.

وأكد مليحات أن مستوطنين لاحقوا صباح اليوم، أغنام المواطنين أثناء رعيها في منطقة خربة سمرا بالأغوار الشمالية الفلسطينية، فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عمليات هدم في منطقة المخروق التابعة لبلدة الجفتلك بالأغوار الشمالية، ما أدى إلى أضرار في الممتلكات المستهدفة.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بإصابة الطالبة يمامة عبد المؤمن أحمد عبد الله، من سكان قرية عمورية جنوب نابلس وطالبة الصف الحادي عشر في مدرسة اللبن الثانوية، بعدما دهسها مستوطن بمركبته أثناء توجهها صباح اليوم إلى مدرستها الواقعة على الشارع الرئيس في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، إذ نُقلت إلى أحد مستشفيات رام الله لتلقي العلاج، كما أصيب شاب بجروح مساء أمس السبت، إثر هجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس، بعد تعرضه للطعن بسكين من قبل المستوطنين، وفق مصادر محلية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، شابين من مدينة سلفيت، وشابين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وخمسة شبان من بلدتَي علار وصيدا شمال طولكرم، إضافة إلى شاب من بلدة ميثلون جنوب جنين، كما اعتدت قوات الاحتلال فجر اليوم، على فلسطيني وصدمت مركبة خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس، في حين هاجم مستوطنون أمس السبت، فلسطينيين في البلدة ذاتها، واستهدفوا مواطنين بينهم أطفال بغاز الفلفل.