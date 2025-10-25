الضفة الغربية | مستوطنون يهاجمون قرية المغير ويحرقون ثلاث مركبات

تتواصل هجمات المستوطنين المتطرفين على القرى والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي يتخللها مداهمة منازل وتنكيل بالسكان. وفي هذا السياق، هاجم مستوطنون قرية المغير شمال شرق رام الله وأضرموا النار في ثلاث مركبات، في حين أصيب العشرات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، قوله، إن مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية في القرية، وأضرموا النار في ثلاث مركبات، قبل أن يتصدى لهم الأهالي العزّل، ويجبروهم على الانسحاب. وأضاف، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية عقب الهجوم، ولم تسجل أي إصابات في صفوف الأهالي.

كما دمر مستوطنون محتويات مسجد خربة طانا التابعة لأراضي بيت فوريك شرق نابلس. وقال مسؤول لجنة الدفاع عن أراضي طانا ثائر حنني بحسب ما نقلت الوكالة، إن مستوطنين دمروا محتويات مسجد بيت الشيخ في الخربة، وما تبقى من خلايا طاقة شمسية، وأتلفوا السجاد. وأضاف أن المستوطنين دمروا أيضا ما تبقى من مدرسة الصمود 3، وذلك عقب إجبار نحو 40 عائلة من المنطقة على تركها مطلع العام الجاري.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في غزة، تسببت في استشهاد 33 مواطنا، وتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا، إضافة إلى إقامة 114 بؤرة استيطانية. كما بلغت مساحة الأراضي التي صادرها الاحتلال في ذات الفترة 55 ألف دونم من خلال 108 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية أدى جزء منها لفرض 25 منطقة عازلة حول المستوطنات، و6 أوامر استملاك، و14 إعلان أراضي دولة، و6 إعلانات مصادرة لمحميات طبيعية فلسطينية.

وفي جنوب الضفة الغربية المحتلة، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وأفادت وكالة (وفا)، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة أحياء، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات. كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بيت أمر شمال الخليل.