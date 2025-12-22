الضفة الغربية | مستوطنون يهاجمون قرى وهدم بناية في سلوان

- شهدت القدس تصعيدًا في عمليات الهدم من قبل بلدية الاحتلال، حيث هدمت عمارة سكنية في حي رأس العامود، مما أدى إلى تشريد 13 عائلة. تأتي هذه العمليات ضمن سلسلة هدم تهدف لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين. - تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص واعتدي على الفلسطينيين في خربة القط، كما اقتحم المستوطنون مواقع أثرية وأراضٍ زراعية. - عززت قوات الاحتلال وجودها العسكري في مخيم جنين، وأخطرت بإخلاء منازل وجرفت أراضٍ زراعية، ضمن سياسة لفرض السيطرة وتهجير السكان.

هدمت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، صباح اليوم الاثنين، عمارة سكنية كبيرة في منطقة واد قدوم بحي رأس العامود في بلدة سلوان، جنوبي المدينة، وسط استنفار عسكري واسع وانتشار مكثف لقوات الاحتلال. وقالت مصادر محلية إنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان وحاصرت البناية السكنية في حي واد قدوم، وشرعت بتنفيذ عملية الهدم، ما تسبب بتشريد 13 عائلة.

وقالت محافظة القدس في بيان إنّ عملية الهدم أدت إلى تشريد 13 عائلة مقدسية تضم نحو 100 مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، "علماً أن العمارة بُنيت عام 2011، وكانت تشكل المأوى الوحيد للعائلات المتضررة". وأشارت المحافظة إلى أن آليات الاحتلال نفذت نحو 370 عملية هدم وتجريف منذ بداية العام الجاري، في أنحاء المحافظة، "ضمن سياسة ممنهجة لإفراغ الأرض من أصحابها الأصليين، تمهيداً لتنفيذ مشاريع استعمارية قائمة ومخطط لها".

ولفت البيان إلى أن بلدية الاحتلال أقدمت، اليوم الاثنين، على هدم محلات في سوق المصرارة بمدينة القدس المحتلة، تضم محلاً لبيع الهواتف المحمولة وآخر للعصائر والمشروبات الساخنة، وذلك بحجة عدم الترخيص، رغم أن هذه المحلات قائمة منذ عشرات السنين. وأكدت المحافظة أن أصحاب تلك المنشآت كانوا قد تقدموا خلال الأشهر الماضية باعتراضات لبلدية الاحتلال على قرارات الإزالة، قبل أن يفاجأوا اليوم بتنفيذ قرار الهدم.

إرهاب المستوطنين يتواصل

أفادت محافظة القدس بإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، مساء اليوم، في منطقة عرب نخيلة الكعابنة شرق بلدة عناتا شمال شرق القدس، إثر اعتداء نفذه مستوطنون من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المنطقة. وأكدت أن 456 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم، خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، فيما بلغ عدد السياح الذين دخلوا المسجد الأقصى عبر بوابة السياحة التابعة لسلطات الاحتلال 470 سائحاً. كما أعلنت عن إصابة فلسطيني خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

من جهة أخرى، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أخطرت، اليوم، بهدم قاعة أفراح ومتنزه وكوخ خشبي في قرية الخاص شرق بيت لحم، رغم وقوعها في المنطقة المصنفة (B) وفق اتفاقية أوسلو، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، علماً بأنها مرخصة من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت، اليوم، بهدم ستة منازل قيد الإنشاء في بلدة ترقوميا غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية. وأكدت مصادر محلية أن مستوطنين، تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا اليوم على عدد من الفلسطينيين في خربة القط ببلدة بيت أمر شمال الخليل، ما أدى إلى إصابة بعضهم برضوض، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان في بلدة بيت أمر وعند مدخل النبي يونس في بلدة حلحول شمال الخليل.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأنّ مستوطنين اقتحموا، مساء أمس الأحد، موقع مستوطنة ترسلة المخلاة، جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، لإحياء عيد الحانوكا اليهودي. كما اقتحم مستوطنون، مساء الأحد، خربة الطريقة (الطبيقة الأثرية) في بلدة حلحول، شمال الخليل، جنوبي الضفة، بحماية قوات الاحتلال. وفي بيت لحم، جنوبي الضفة، هاجم مستوطنون بالحجارة مركبات الفلسطينيين قرب قرية المنيا، جنوب شرقي المدينة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

وفي أريحا، قال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، إن مجموعات من المستوطنين فككت وهدمت منازل تجمع عرب المليحات بعد إجبار سكانه على الرحيل القسري قبل أشهر. وفي بيت لحم، أشار مليحات إلى أن مجموعات من المستوطنين تجمعت في وادي أبو عياش، شمال قرية الرشايدة، وتجولت في الأراضي الفلسطينية المحيطة. كما نفذت مجموعات أخرى تحركات استفزازية في منطقة المنيا القرن، شرق بلدة سعير، شمال الخليل.

وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية، أوضح مليحات أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت مساء الأحد خربة الحديدية، وقامت بتسييج أراضٍ تعود ملكيتها لمواطنين من محافظة طوباس، ما أعاق حركة السكان وعرقل وصولهم إلى أراضيهم الزراعية، وأثار حالة من القلق بين الأهالي.

كما اقتحمت مجموعات من المستوطنين، مساء الأحد، قرية شلال العوجا البدوية، جنوب أريحا. وفي اعتداء آخر، اقتحم مستوطنون تجمع شكارة، شرق بلدة دوما، جنوب نابلس، وخربوا السياج المحيط بمنازل الأهالي، وروّعوا الأطفال وبثّوا الخوف بين السكان، وفق مليحات.

على صعيد آخر، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دفعت صباح اليوم الاثنين بتعزيزات عسكرية ومعدات ثقيلة وهندسية إلى مخيم جنين، وأخطرت عائلات في عمارة الزهراء المحيطة بالمخيم بإخلاء منازلهم. كما جرفت قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين. وأخطرت قوات الاحتلال بوقف بناء أربعة منازل في قرية العساكرة، شرق بيت لحم، بحجة عدم الترخيص، فيما هدمت منشآت زراعية في بلدة عناتا، شمال شرقي القدس المحتلة، وفق مصادر محلية.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنّ طواقمه تعاملت مساء الأحد مع ثلاث إصابات بجروح متوسطة جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على مواطنين في بلدة بيت ليد، شرق طولكرم شمالي، الضفة الغربية المحتلة.