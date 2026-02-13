- شهدت قرية تلفيت جنوب نابلس هجوماً عنيفاً من المستوطنين، مما أدى إلى إصابة عشرة شبان فلسطينيين وتدخل جيش الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي. - نددت حركة حماس بالاعتداءات المتكررة للمستوطنين، ووصفتها بأنها جزء من سياسة التطهير العرقي، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة. - استمرت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث قطعوا أشجار الزيتون وهاجموا الأهالي، بينما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات واحتجزت فلسطينيين وأطلقت الغاز المسيل للدموع.

أصيب عشرة شبان فلسطينيين، اثنان على الأقل منهم بالرصاص ووصفت حالتهما بالمتوسطة، خلال هجوم للمستوطنين على قرية تلفيت جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما هاجم مستوطنون آخرون قريتَي ترمسعيا والمغير شمال شرقي رام الله (وسط)، وقطعوا عشرات الأشجار واعتدوا على الأهالي.

وقال قتيبة مسلم أحد أهالي تلفيت لـ"العربي الجديد" إنّ المستوطنين هاجموا الأهالي صباحاً حينما خرجوا لحراثة الأراضي التي تقع جنوبي القرية، والتي أقام المستوطنون بؤرة استيطانية عليها في جبل عين عينا قبل نحو شهر، وتابع: "حاول الأهالي الوصول إلى الأراضي لحراثتها لأن هناك أكثر من 170 دونماً تابعة لأراضي القرية في هذا الجبل إضافة لمئات الدونمات لأهالي قرية قصرة التي تتشابك أراضيها مع أراضي تلفيت على هذا الجبل". وقال "بمجرد وصول الأهالي هاجمهم المستوطنون"، مشيراً إلى أنهم استهدفوا أكثر من ستّة منازل وكسروا أبوابها ونوافذها، وأعطبوا أكثر من عشر سيارات.

وأوضح مسلم "هاجم المستوطنون الأهالي وطعن أحدهم شاباً بسكين في الفخذ، واعتدوا بالعصي على أكثر من ثماني شبان جرى نقلهم للمشافي"، مضيفاً "حضرت تعزيزات عسكرية من جيش الاحتلال إلى القرية وأطلقوا الرصاص الحي على الأهالي ما أدى لإصابة مواطنَين بالرصاص الحي وصفت المصادر الطبية في المشفى إصابتهما بالمتوسطة".

"حماس" تندّد بعدوان المستوطنين في الضفة

وندّدت حركة حماس بالهجوم الذي نفذه المستوطنون على قرية تلفيت وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة، وقالت إنه "يمثّل عدواناً إجرامياً واستمراراً لممارسات إرهابية مستمرة وممنهجة تديرها حكومة الاحتلال". وأضافت في بيان لها أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو "تعمل بشكل منهجيّ على تنفيذ سياسة التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني، عبر إطلاق يد المستوطنين المدجّجين بالأسلحة، وبحماية جيش الاحتلال، لتعيث فساداً في مدن وقرى ومخيّمات الضفة الغربية المحتلة". وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بإدانة جرائم الاحتلال في الضفة، واتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة مشاريع التهويد والتهجير والضم التي تقودها حكومة الاحتلال.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين المتواصلة على القرى والبلدات الفلسطينية قام المستوطنون بقطع عشرات من أشجار الزيتون للمواطنين في بلدة ترمسعيا شمال رام الله وسط الضفة. وفي الوقت ذاته هاجم عشرات المستوطنين المسلحين منطقة الخلايل في المغير ضمن محاولات متواصلة لتهجير أهلها من أراضيهم، كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اعتدوا على رعاة في خربة مكحول بالأغوار الشمالية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلوا يوسف بشارات وزوجته ونجلهما قرب خيامهم، كما أجبروا رعاة على مغادرة المراعي في بردلة بالأغوار الشمالية. واقتحم مستوطنون تجمع خلة السدرة البدوي قرب مخماس شمال القدس المحتلة وسط الضفة، وهاجموا فلسطينياً في كفر الديك غرب سلفيت واعتدوا عليه ومنعوه من العمل في أرضه واستولوا على أدواته، إضافة إلى اقتحام أراضي الفلسطينيين في منطقة الجناين التابعة لبلدة ياسوف شرق سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، ومهاجمة منازل في منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. واعتدى مستوطنون أيضاً على شاب في بلدة الزاوية غرب سلفيت وهدّدوه بإطلاق النار عليه.

وظهر اليوم، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع ستّ إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة أم الكبيش قرب طمون جنوب طوباس شمالي الضفة، إذ جرى علاج المصابين ميدانياً. وفي بلدة سعير شمال شرق الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وانتشرت في الطرقات ومحيط منازل الفلسطينيين في منطقة رأس العاروض، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، واحتجزت عدداً من الشبان وفتشتهم قبل أن تنسحب دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات.

كما احتجزت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين في خربة عيون أبو سيف غرب سعير، وأجبرت أصحاب المحالّ التجارية على إغلاقها دون تسجيل مداهمات أو اعتقالات. وفي بلدة كفر مالك شرق رام الله، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مصلين داخل أحد المساجد دون أن يُبلغ عن إصابات.

كما أصيب شاب فلسطيني فجر اليوم، بالرصاص الحي في الفخذ قرب جدار الفصل في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، إذ نقل إلى المستشفى بعد أن تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع إصابته. وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، شاباً من بلدة بيتونيا غرب رام الله، والشقيقَين محمد وإبراهيم يقين الجمل بعد مداهمة منزلهما في الخليل، إضافة إلى اعتقال شابين من دورا جنوب غرب الخليل، وخمسة فلسطينيين من قراوة بني حسان غرب سلفيت، وسبعة من مدينة طولكرم شمالي الضفة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم جنوبي الضفة وفتشت منازل عدّة دون تسجيل اعتقالات.