الضفة الغربية | مستوطنون يهاجمون عدة منازل ويعتدون على الأهالي

- شهدت الضفة الغربية اعتداءات مكثفة من المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث تعرض الفلسطينيون وممتلكاتهم لهجمات في مناطق متعددة، بما في ذلك مسافر يطا وبيت لحم وقرى أخرى، مما أدى إلى إصابات واعتقالات. - في مسافر يطا، قام المستوطنون برش غاز سام على منزل، مما تسبب في حالات اختناق، بينما في بيت لحم أشعلوا النيران قرب المنازل، وقطعوا الطرق في طوباس، مما أعاق حركة الفلسطينيين. - اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا وبلدة سبسطية، حيث أصيب شاب واعتقل آخرون، مع تنفيذ عمليات دهم وتفتيش واسعة في المنازل.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، اعتداءات نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، تزامنت مع اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق، أسفرت عن إصابة شاب واعتقال آخرين. وفي مسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين في منطقة وادي الرخيم، وحاولوا اقتحام منزل، ورشوا غازاً ساماً عبر نوافذه، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد العائلة بحالات اختناق، وفق ما أكده الناشط الإعلامي أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد".

أما في قرية أم الخير بمسافر يطا، فقد نصب مستوطنون أعلام الاحتلال على الطرق وفي محيط المساكن، واستفزوا المواطنين واعتدوا على عدد منهم بالضرب. كما هاجم مستوطنون منازل الأهالي في منطقة وادي الرخيم التابعة لقرية سوسيا. إلى ذلك، قطع مستوطنون التيار الكهربائي عن أحد المنازل وهاجموه في منطقة جبل بئر قوزا في بلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، فيما تصدى الأهالي لهجوم آخر للمستوطنين في منطقة الحرايق بالبلدة.

وفي محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أشعل مستوطنون، الليلة الماضية، النيران قرب منازل الفلسطينيين في منطقة خلايل اللوز، في حين أغلق آخرون، طريقاً ترابياً شرق طوباس بالحجارة، التي تربط مدينة طوباس شمالي الضفة بخربة يرزا، ما أعاق حركة تنقل الفلسطينيين ومركباتهم.

كما نفذت مجموعات من المستوطنين اعتداءات بحق منازل عائلة أبو عواد في سهل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية، تمثلت برشق أحد المنازل بالحجارة، وإغلاق الطريق المؤدي إلى منازل العائلة، والاعتداء على محيط المنازل والأراضي الزراعية بإلقاء مخلفات صناعية.

وفي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم، فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، فيما اعتقلت شابين، أحدهما أيمن الجمزاوي، وفق محافظة القدس. وأكدت المحافظة أن قوات الاحتلال أجرت تحقيقاً ميدانياً مع عدد من الشبان عقب احتجازهم، بالتزامن مع اقتحام عدة منازل والعبث بمحتوياتها وتكسيرها، في إطار حملة دهم وتفتيش واسعة.

وفي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس شمالي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سامر درويش والصحافي أنس الحواري، وحطمت مركبة تعود للمواطن حافظ كايد، خلال اقتحام البلدة، وفق ما أفاد به رئيس البلدية محمد عازم. كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من مدينة نابلس، وشاب من مخيم عسكر القديم، وشابين من بلدة عصيرة الشمالية، وشابين من بلدتي بيت دجن وبيتا، وأربعة شبان من قرية برقة.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس، وأغلقت مداخلها، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إلى القرية والخروج منها.