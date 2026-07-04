الضفة الغربية | مستوطنون يهاجمون عائلة فلسطينية ويخربون ممتلكاتها

- تصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث هاجموا عائلات في مناطق مختلفة مثل الخلايفة والطيبة، مما أدى إلى تخريب ممتلكات وقطع إمدادات المياه، وإصابة أشخاص برضوض واختناق جراء رش الغاز. - في الخليل وسلفيت، استمرت الاعتداءات مع إصابة فلسطينيين برصاص مطاطي واعتداءات جسدية، بينما حاول المستوطنون سرقة أغنام واحتجاز مركبات، مما زاد من التوترات في المنطقة. - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال ومداهمة في الضفة الغربية، مما أدى إلى اعتقال عدد من الفلسطينيين، بينما تعامل الهلال الأحمر مع إصابات متعددة جراء هذه الاعتداءات.

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، عائلات في منطقة الخلايفة شرق قرية الطيبة شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك استمراراً لسلسلة اعتداءات متواصلة منذ قرابة شهرين. وحاصر المستوطنون في ساعات الصباح عائلة نايف كعابنة في المنطقة وعمدوا إلى تخريب ممتلكاتها وقطع إمدادات المياه عن منزلها.

وفي جنوبي الخليل، أفاد الناشط أسامة مخامرة بأن مستوطنين هاجموا، اليوم السبت، مسكن المواطن سمير اعبيد في منطقة خلة الحمص جنوبي يطا، ما أدى إلى إصابة شخصين برضوض وحالات اختناق جراء رش الغاز في وجهيهما. كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا، صباح السبت، قرية أم التوت جنوب شرقي جنين، وانتشروا في شوارعها.

وفي بلدة إذنا غربي الخليل، أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الجمعة، خلال هجوم نفذه مستوطنون، بعدما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة لحماية المستوطنين، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في الرقبة، فيما أصيب مسنان برضوض في أثناء محاولتهما التصدي لمستوطنين حاولوا سرقة أغنام من المنطقة.

وفي محافظة سلفيت، أفادت مصادر محلية بوجود مستوطنين على طريق رافات – دير بلوط الجديدة، حيث حاولوا الاعتداء على المواطنين، بالتزامن مع رعي أبقارهم بين أشجار الزيتون، في استمرار للاعتداءات والاستفزازات التي تستهدف المواطنين وأراضيهم.

كما حاول مستوطنو البؤرة الرعوية الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة واد الشاعر بمحافظة سلفيت حاولوا احتجاز إحدى المركبات والاعتداء عليها وعلى من بداخلها في المنطقة القريبة من جامعة الزيتونة، وفق مصادر محلية، قبل أن يتجهوا إلى المدخل الأول لبلدة اللبن الشرقية جنوبي نابلس، والقريبة من سلفيت، حيث وضعوا الحجارة على الطريق، واقتربوا من منازل المواطنين حتى أصبحوا بين البيوت، في استمرار لاعتداءاتهم واستفزازاتهم.

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من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في طوباس تعاملت، مساء الجمعة، مع إصابتين جراء اعتداء مستوطنين بالضرب في خربة يرزا بالأغوار الشمالية، ونقلتهما إلى المستشفى، فيما عولجت إصابة ثالثة ميدانياً. كما تعاملت طواقمه في أريحا مع إصابة رجل يبلغ من العمر 52 عاماً جراء اعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال، ونقلته إلى المستشفى.

وفي الخليل، أعلن الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العروب، ثم أوضح في حصيلة لاحقة أن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم من بلدة بيت فجار، وإصابة شاب آخر بالرصاص الحي في القدم من مخيم العروب، إضافة إلى إصابة مواطنين اثنين جراء اعتداء مستوطنين بالضرب في مسافر يطا، وإصابة شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في الرقبة بمنطقة الجلايطة، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، عمليات اعتقال ومداهمة لمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين. كما اقتحمت مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالها ومخيم الفارعة جنوبها، ودَهَمت منازل المواطنين، قبل أن تنسحب من دون التبليغ عن تنفيذ اعتقالات، وفق مصادر محلية.