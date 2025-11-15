الضفة الغربية | مستوطنون ينفذون اعتداءات والأزهر يدين حرق مسجد

- شهدت الضفة الغربية اعتداءات متزايدة من المستوطنين الإسرائيليين، شملت قطع الأشجار في قرية فراسين والهجوم على فلسطيني في بيت فوريك، واستيلاء قوات الاحتلال على أراضٍ في قرية جوريش، مما يهدد مصادر رزق المزارعين ويعكس سياسة توسعية. - اقتحمت قوات الاحتلال خربة المالح واحتجزت عدداً من الأهالي، مع تنفيذ اعتقالات ومداهمات في مناطق متعددة، مما يزيد الضغط على التجمعات الريفية. - أدان الأزهر إحراق مسجد الحجة حميدة، واصفاً الحادث بالجريمة النكراء، ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لوقف هذه الجرائم.

قطع مستوطنون، اليوم السبت، أشجاراً ونفذوا اعتداءات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، فيما أدان الأزهر "بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها عصابات الاحتلال بإحراق مسجد الحجة حميدة في الضفة". وأكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أنّ مستوطنين قطعوا اليوم، أشجاراً في قرية فراسين بين محافظتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، ضمن سياسة تهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتقليص المساحات الزراعية التي يعتمد عليها المزارعون مصدر رزق أساسياً، ما يعكس نهجاً ممنهجاً للضغط عليهم وتهديد استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

إلى ذلك، أفاد مليحات بأنّ مجموعة من المستوطنين هاجمت فلسطينياً في بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة، ما أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة. وفي سياق آخر، أكد مليحات أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت بالقوة، اليوم السبت، على عشرات الدونمات من أراضي قرية جوريش جنوب شرق نابلس، وجرفت واقتلعت الأشجار المثمرة في منطقة إجور زيادة ضمن أراضي منطقة كفر عاطية بالقرية، في خطوة وصفها بأنها توسع استيطاني يهدد مصادر رزق المزارعين، ويمثل استهدافاً مباشراً للأراضي الزراعية الفلسطينية.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، خربة المالح في الأغوار الشمالية بالضفة، واحتجزت عدداً من الأهالي خلال وجودهم في محيط مساكنهم، ومنعتهم من الحركة لفترات متفاوتة، الأمر الذي خلق توتراً بين السكان الذين يعتمدون على الرعي والزراعة في حياتهم اليومية. واعتبر مليحات أن هذه الإجراءات تشكل ضغطاً مستمراً على التجمعات الريفية في المنطقة.

على صعيد آخر، نفذت قوات الاحتلال اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، طاولت عدداً من المنازل وانتهت باعتقال عدد من الفلسطينيين.

الأزهر يُدين إحراق مسجد في الضفة الغربية

عربياً، أدان الأزهر، اليوم السبت، "بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها عصابات الاحتلال الإسرائيلي بإحراق مسجد الحجة حميدة في الضفة الغربية"، وفق بيان له، واصفاً الحادث بأنه "جريمة نكراء تعكس السلوك الوحشي لهؤلاء المتطرفين الذين لا يحترمون قدسية بيوت الله، وتطرفهم البغيض تجاه كل ما هو إسلامي".

وأكد الأزهر، في بيانه، أنّ "المساس بالمساجد والاعتداء على حرمتها يمثل اعتداءً صارخاً على مشاعر المسلمين والمؤمنين بالأديان كافة، وانتهاكاً للتعاليم الدينية والقيم الأخلاقية، فضلاً عن كونه مخالفة صريحة للأعراف والقوانين الدولية". واعتبر الأزهر أنّ "هذه الجريمة تأتي استمراراً لنهج الاحتلال في تهويد فلسطين ومحاولة طمس معالمها الدينية والتاريخية".

وحذّر الأزهر "من خطورة استمرار هذا السلوك الإرهابي الهادف إلى فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، في ظل حماية قوات الاحتلال"، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى "تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المستوطنون".

وجاء بيان الأزهر عقب تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي شملت حرق منازل ومزارع ومساجد في مدن مثل نابلس والخليل جنوبي الضفة، وسط حماية من جيش الاحتلال. ويأتي حادث إحراق مسجد الحجة حميدة في بلدة جماعين بمحافظة نابلس شمالي الضفة، ليعيد التذكير بسلسلة من الاعتداءات المنظمة على دور العبادة الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية، فيما تتصاعد التوترات في الضفة الغربية التي تشهد عمليات اقتحام متكررة واعتقالات واسعة.