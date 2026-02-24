الضفة الغربية | مستوطنون يقتحمون نابلس وسط حملة مداهمات واسعة

- اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي قبر يوسف شرق نابلس، مع تنفيذ عمليات هدم ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، دون تسجيل اعتقالات. - شهد المسجد الأقصى توافد نحو 40 ألف مصلٍ لأداء صلاتَي العشاء والتراويح، بينما حُرم أبناء الضفة الغربية من الوصول إليه، مع تنفيذ اعتقالات في قرية اللبن الشرقية ومداهمات في مناطق أخرى. - استولى الاحتلال على أراضٍ زراعية في بيت كاحل، وأحرق مستوطنون مساكن في سوسيا، مع تهديد رعاة الماشية في الأغوار الشمالية وهدم بركسات في بورين.

اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، قبر يوسف شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، لأداء صلوات وطقوس تلمودية، تزامناً مع اقتحامات ومداهمات للمنازل وإجراء تحقيقات ميدانية في مناطق مختلفة من الضفة. وبحسب ما قالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال محيط قبر يوسف في وقت متأخر من مساء الاثنين، وأخلت عدداً من المنازل المحيطة، قبل اقتحام المستوطنين القبر فجراً وتأدية صلوات تلمودية.

باصات مستوطنين تقتحم المنطقة الشرقية لمدينة #نابلس باتجاه "قبر يوسف" pic.twitter.com/rcta8FEb43 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 24, 2026

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، بلدة بيت لقيا غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة؛ تمهيداً لتنفيذ عملية هدم في البلدة. وأكدت رئيسة البلدية، أريج عاصي، لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة وشرعت بتنفيذ عمليات هدم طالت ثلاثة منازل قيد الإنشاء، إضافة إلى مزرعة لتربية الدواجن. وأوضحت أن قوات الاحتلال نفذت عمليات الهدم بحجة عدم الترخيص، وبدعوى وقوع تلك المنازل في مناطق مصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل جنوبي الضفة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل تخللها العبث بمحتوياتها والتدقيق في هويات أصحابها وتنفيذ تحقيقات ميدانية، فيما اقتحمت بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله ونفذت مداهمات وتحقيقات ميدانية، علاوة على اقتحام بلدة سلواد شرق رام الله وتنفيذ مداهمات للمنازل والعبث بمحتوياتها وإجراء تحقيقات ميدانية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال كذلك حي سطح مرحبا في مدينة البيرة وسط الضفة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وفي القدس المحتلة، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأنّ نحو 40 ألف مصلٍ أدّوا مساء اليوم الثلاثاء صلاتَي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، في الليلة الثامنة من شهر رمضان المبارك. وشهد المسجد الأقصى توافد آلاف المصلين من مدينة القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 لإحياء صلاتَي العشاء والتراويح، بينما حرم أبناء الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد، وكذلك عشرات المرابطين والنشطاء والصحافيين المبعدين.

إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عمليات اعتقال لعدد من الشبان خلال انتشارها في مختلف أحياء قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، حيث تخللت العملية عمليات تفتيش وتخريب لعشرات المنازل، كما استولت قوات الاحتلال على منزلين في القرية وحولتهما إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني.

واقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي، بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ودهمت صالة أفراح وحولتها إلى مركز تحقيق ميداني، وسط مداهمات للمنازل وتفتيشها وتنفيذ تحقيقات ميدانية داخل القاعة. كما اقتحمت بلدتي عناتا وأبو ديس وحزما شرق القدس المحتلة، إذ نفذت جرافة عسكرية في أبو ديس أعمال تجريف ونقل أتربة ومخلفات بناء من محيط معسكر مقام على أراضي البلدة، قبل إلقائها بمحاذاة منازل الفلسطينيين قرب مفترق الجبل.

في شأن آخر، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، على أراضٍ زراعية واقتلعت أشجار زيتون في منطقة جمرورة ببلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل جنوبي الضفة، تقدر مساحتها بنحو 500 دونم معظمها مزروع بأشجار زيتون. وفي محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أصيب شاب فلسطيني، مساء أمس الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد الحمص شمال شرق بيت لحم، حيث أصيب بجروح في الأطراف السفلية إضافة إلى كسور وجروح في مختلف أنحاء جسده، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أحرق مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، مساكن ومركبات في بلدة سوسيا، جنوب الخليل، ما تسبب بأضرار مادية. ووفق ما أفاد به المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، فإن مستوطنين أحرقوا مساكن ومركبات في قرية سوسيا، جنوب الخليل، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة وأثار حالة من الخوف بين السكان، خصوصًا الأطفال والنساء. كما أصدر المستوطنون أوامر بترحيل بعض العائلات في وادي أبو الحيات، غرب العوجا، شمال أريحا، وهي المرة الثالثة التي تتعرض فيها المنطقة لمثل هذه التهديدات، وسط ضغوط على تلك العائلات وتهديدات مستمرة لها. وفي قرية فصايل الوسطى بالأغوار، قام مستوطنون ببناء عريش ورفع العلم الإسرائيلي في ساحة منزل المواطن عبيات.

وفي خربة سمرا بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية، أجبر المستوطنون رعاة الماشية على مغادرة المراعي القريبة من خيامهم، ومنعوهم من الوصول إلى الأراضي المحيطة بمساكنهم، في خطوة تهدد مصدر رزقهم المباشر. كما اقتحم مستوطنون منزل المواطن أنور عرموش في عين سينيا، شمال رام الله، وسرقوا مفاتيح المنزل واعتدوا على أفراد العائلة. وفي بلدة بورين، جنوب نابلس، هدمت قوات الاحتلال مجموعة من البركسات، ما أدى إلى خسائر مادية.

من جانب آخر، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية، جنوب الخليل، بينما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من خربة "جوين"، جنوب السموع، وشقيقين من مسافر يطا، كما تعرض رعاة الأغنام لهجمات مستمرة من قبل المستوطنين في خربة اقواويس والحلاوة والمركز والمشهد.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من باحات المسجد الأقصى خلال صلاة التراويح، وأصدرت قرار إبعاد لمدة ستة أشهر بحق سعاد أبو رموز عن المسجد الأقصى، فيما أصدرت قرارات إبعاد بحق بلال سرحان وحاتم جبر العباسي من بلدة سلوان، جنوب القدس. وفي سياق آخر، نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية تحت جسر دير دبوان، شرق رام الله، ما يمثل خطوة إضافية للتضييق على حركة الفلسطينيين.