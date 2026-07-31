تشهد الضفة الغربية، اليوم الجمعة، تصعيداً ميدانياً متواصلاً مع استمرار اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من البلدات والقرى، بالتزامن مع اعتداءات ينفذها مستوطنون في عدة مناطق، ما أسفر عن إصابة فلسطيني بالرصاص الحي جنوب نابلس، وسط تشديد للإجراءات العسكرية على الطرق ومداخل المدن. وفي وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، اقتحم عشرات المستوطنين بلدة تل جنوب غرب نابلس شمالي الضفة الغربية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أيام من دعوات تداولتها مجموعات للمستوطنين عبر منصات التواصل لتنظيم اقتحام البلدة اليوم. وكانت هذه الدعوات قد انتشرت على مدار الأسبوع، وحثت المستوطنين على المشاركة في الاقتحام، قبل أن تؤمن قوات الاحتلال وصولهم إلى البلدة.
ويأتي الاقتحام بعد أيام من هجوم شنه مستوطنون على بلدة تل، أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين ومقتل إسرائيليين اثنين، إلى جانب إحراق منازل وممتلكات فلسطينية، وسط اتهامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتوفير الحماية للمهاجمين. وتشهد بلدة تل، شأنها شأن مناطق عدة في الضفة، تصاعداً في اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين، وسط استمرار التوتر الميداني. ومنذ أسابيع، تشهد الضفة الغربية تصعيداً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط اتهامات فلسطينية ومنظمات حقوقية إسرائيلية ودولية للجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين، بل والمشاركة في بعض تلك الاعتداءات. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، ارتكب المستوطنون 3488 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال النصف الأول من عام 2026، شملت اعتداءات على الأشخاص والممتلكات والأراضي، وإقامة بؤر استيطانية جديدة، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. وبحسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، المتخصصة في مراقبة الاستيطان، يوجد حالياً 141 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى 15 مستوطنة في القدس الشرقية.
ويؤكد مجلس الأمن الدولي، في قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، "ليس لها أي شرعية قانونية"، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد، عبر سياساتها في الضفة الغربية، بما في ذلك هدم المنازل وتوسيع الاستيطان، لإعلان ضمها رسمياً، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
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