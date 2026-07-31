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الضفة الغربية | مستوطنون يقتحمون بلدة تل بعد دعوات إسرائيلية إلى التصعيد

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رام الله

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رام الله

محمود السعدي

محمود السعدي
التحديثات الحية
31 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 09:09 (توقيت القدس)
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تشهد الضفة الغربية، اليوم الجمعة، تصعيداً ميدانياً متواصلاً مع استمرار اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من البلدات والقرى، بالتزامن مع اعتداءات ينفذها مستوطنون في عدة مناطق، ما أسفر عن إصابة فلسطيني بالرصاص الحي جنوب نابلس، وسط تشديد للإجراءات العسكرية على الطرق ومداخل المدن. وفي وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، اقتحم عشرات المستوطنين بلدة تل جنوب غرب نابلس شمالي الضفة الغربية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أيام من دعوات تداولتها مجموعات للمستوطنين عبر منصات التواصل لتنظيم اقتحام البلدة اليوم. وكانت هذه الدعوات قد انتشرت على مدار الأسبوع، وحثت المستوطنين على المشاركة في الاقتحام، قبل أن تؤمن قوات الاحتلال وصولهم إلى البلدة.

ويأتي الاقتحام بعد أيام من هجوم شنه مستوطنون على بلدة تل، أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين ومقتل إسرائيليين اثنين، إلى جانب إحراق منازل وممتلكات فلسطينية، وسط اتهامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتوفير الحماية للمهاجمين. وتشهد بلدة تل، شأنها شأن مناطق عدة في الضفة، تصاعداً في اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين، وسط استمرار التوتر الميداني. ومنذ أسابيع، تشهد الضفة الغربية تصعيداً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط اتهامات فلسطينية ومنظمات حقوقية إسرائيلية ودولية للجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين، بل والمشاركة في بعض تلك الاعتداءات. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، ارتكب المستوطنون 3488 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال النصف الأول من عام 2026، شملت اعتداءات على الأشخاص والممتلكات والأراضي، وإقامة بؤر استيطانية جديدة، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. وبحسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، المتخصصة في مراقبة الاستيطان، يوجد حالياً 141 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى 15 مستوطنة في القدس الشرقية.

ويؤكد مجلس الأمن الدولي، في قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، "ليس لها أي شرعية قانونية"، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد، عبر سياساتها في الضفة الغربية، بما في ذلك هدم المنازل وتوسيع الاستيطان، لإعلان ضمها رسمياً، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في الضفة الغربية أولاً بأول..

07:41 am

محمود السعدي

محمود السعدي
رام الله
مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق قلقيلية

أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في سهل قرية حجة، شرق قلقيلية شمال غربي الضفة الغربية، ومنعوا الأهالي من الوصول إلى أراضيهم، وسط مخاوف من مصادرتها وفرض واقع استيطاني جديد في المنطقة.

وقال مليحات إن المستوطنين أضافوا، أمس الخميس، بركساً جديداً إلى البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة كفر عانا على أراضي بلدة سلواد، شرق رام الله، ضمن قطعة الأرض رقم (63) من الحوض رقم (16)، في إطار التوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية.

وأضاف أن مستوطنين رعوا أغنامهم ليلاً ونفذوا جولات استفزازية أمام منازل المواطنين في تجمع أبو فزاع البدوي، شرق بلدة الطيبة، شرق رام الله، كما اقتحموا تجمع المليحات البدوي وحاولوا اقتحام منازل الفلسطينيين، ما أثار حالة من الذعر بين السكان. وأشار مليحات إلى أن المستوطنين شرعوا كذلك في تسييج قطعة أرض مجاورة لتجمع أبو فزاع البدوي، في خطوة قال إنها تندرج ضمن محاولات توسيع السيطرة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية.

07:43 am

محمود السعدي

محمود السعدي
رام الله
تجريف أراضٍ جنوب نابلس واقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية

أفادت مصادر محلية بأن جرافات تابعة للمستوطنين جرفت، أمس الخميس، مساحات واسعة من أراضي بلدة اللبن الشرقية، جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية، فيما منع مستوطنون رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي في خربة الطويل، شرق المدينة، وأجبروهم على مغادرة المنطقة.

وفي سياق متصل، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، من قرية سالم، شرق نابلس، بعد اقتحام استمر أكثر من أربع ساعات، تخللته عمليات تفتيش وتخريب للمنازل، واعتقال كل من جميل عوض الله اشتية، وأسامة عوض الله اشتية، وإبراهيم لطفي عواد، وفق مصادر محلية.

كما نفذت قوات الاحتلال، فجر الجمعة، عمليات دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في إطار الاقتحامات المتواصلة لمدن وبلدات فلسطينية.

07:40 am

محمود السعدي

محمود السعدي
رام الله
مستوطنون يعتدون على سكان تجمع بدوي شرقي القدس

أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين اعتدوا، مساء الخميس، على الفلسطينيين في تجمع المهتوش–العراعرة البدوي، شرقي القدس المحتلة، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف التجمعات البدوية في المنطقة.

وقالت المحافظة، في بيان، إن الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها سكان التجمعات البدوية، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين شرقي القدس، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة الاعتداء أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

06:34 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رام الله
إصابة فلسطيني في بلدة بيتا جنوب نابلس

أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب المدينة ومداهمة عدد من منازل الفلسطينيين. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة مواطن (59 عاماً) بالرصاص الحي في الرقبة، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبته في بلدة بيتا، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

06:34 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نابلس
مستوطنون يقتحمون بلدة تل بحماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، بلدة تل جنوب غرب نابلس، شمالي الضفة الغربية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أيام من دعوات تداولتها مجموعات للمستوطنين عبر منصات التواصل لتنظيم اقتحام البلدة اليوم. وكانت هذه الدعوات قد انتشرت على مدار الأسبوع، وحثت المستوطنين على المشاركة في الاقتحام، قبل أن تؤمن قوات الاحتلال وصولهم إلى البلدة.

06:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رام الله
الاحتلال يقتحم ترمسعيا ويشدد إجراءاته شمال رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله وشط الضفة الغربية، تزامناً مع تشديد إجراءاتها العسكرية شمال المدينة، عبر نصب حاجز عسكري على مدخل بلدة عطارة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه الفلسطينيين خلال اقتحام ترمسعيا، كما داهمت منزل المواطن أسامة سامي الحزمة، من دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

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محمود السعدي
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