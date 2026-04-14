الضفة الغربية | مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى واعتقالات للاحتلال

- شهد المسجد الأقصى اقتحامات من قبل مجموعات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدوا طقوساً تلمودية، بينما تصاعدت الاعتداءات في الضفة الغربية، شملت تجريف أراضٍ واعتقالات واقتحامات لقرى وتجمعات سكنية. - اقتحم رعاة أغنام من المستوطنين تجمع أبو غالية قرب عناتا، وتجولوا في محيط مساكن المواطنين، بينما شرع جيش الاحتلال بأعمال تجريف في سلفيت، واعتدى مستوطنون على فلسطينيين في بيتا. - نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم واعتقالات في مناطق مختلفة، شملت اعتقال الكاتب عماد أبو عواد، واستولت على مركبات في اللبن الشرقية.

نفّذت مجموعات من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، بينما شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تصعيداً ميدانياً شمل اعتداءات، وتجريف أراضٍ، واعتقالات، واقتحامات لقرى وتجمعات سكنية. وأكدت مصادر محلية، أن مجموعات من المستوطنين، وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت المسجد الأقصى المبارك، وأدت طقوساً تلمودية.

وفي سياق آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن رعاة أغنام من المستوطنين اقتحموا، اليوم، تجمع أبو غالية (الكسارات) قرب بلدة عناتا شرقي مدينة القدس، ودخلوا إلى محيط مساكن المواطنين برفقة أغنامهم، وتجولوا في المناطق القريبة من المنازل.

في الموازاة، شرع جيش الاحتلال اليوم، وفق مليحات، بأعمال تجريف بمحاذاة منازل المواطنين في المنطقة الشمالية من مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت، أمس الاثنين، قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وحاولت استفزاز الأهالي والاعتداء عليهم. كما أُصيب فلسطينيان، مساء الاثنين، جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب في بلدة بيتا جنوبي نابلس، ما أدى إلى إصابتهما برضوض.

إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، منزلاً ومنشأة تجارية في عزبة شوفة جنوب شرقي طولكرم، بحجة عدم الترخيص. على صعيد آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء وليل أمس الاثنين، عمليات اعتقال ومداهمات لمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، طاولت عشرات الفلسطينيين، بينهم الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد، عقب مداهمة منزله في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال داهمت العديد من المنازل، وجرى التحقيق مع عدد من المعتقلين ميدانياً، والإفراج عن آخرين، مع الإبقاء على اعتقال آخرين. وفي تطور آخر، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، على عدد من المركبات خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية، جنوبي نابلس.