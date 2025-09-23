الضفة الغربية | مستوطنون يقتحمون الأقصى ويهاجمون قرى فلسطينية

- شهد المسجد الأقصى اقتحامات من قبل مستوطنين بحماية شرطة الاحتلال خلال "عيد رأس السنة العبرية"، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية، وشارك عضو الكنيست السابق يهودا غليك مرتديًا اللباس الديني التوراتي. - تواصل قوات الاحتلال حصارها لبلدة يعبد جنوب غربي جنين، مما أدى إلى نقص في المواد التموينية والأدوية، وتهديد حياة الأهالي، كما شهدت بلدة حلحول إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال. - تصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث أصيب فلسطينيان في قرية المغير، وتعرضت المواطنة شيماء الجبارين لاعتداء في مسافر يطا، مع تدمير مزرعة جوافة في بلدة الزاوية.

شهد المسجد الأقصى، صباح اليوم الثلاثاء، اقتحامات من قبل مستوطنين بحراسة شرطة الاحتلال، تزامناً مع أول أيام ما يسمى بـ"عيد رأس السنة العبرية"، فيما واصلت قوات الاحتلال عملياتها الميدانية في الضفة الغربية شاملة اعتقالات، ومداهمات، وتحويل منازل فلسطينية إلى ثكنات عسكرية، وسط حصار مستمر لبلدة يعبد.

مجموعات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في أول أيام ما يسمى "رأس السنة العبرية". pic.twitter.com/TRiA6HAbXr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 23, 2025

وبحسب مصادر محلية، فقد بدأ المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم الثلاثاء، في أول أيام ما يسمى "عيد رأس السنة العبرية"، وسط الغناء والتصفيق الجماعي، فيما اقتحم عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك المسجد مرتدياً اللباس الديني التوراتي بحماية شرطة الاحتلال. ومنذ الليلة الماضية، بدأ المستوطنون يقتحمون حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية مع بدء ما يسمى بـ"عيد رأس السنة العبرية".

عضو كنيست الاحتلال السابق يهودا غليك يقتحم المسجد الأقصى بلباس ديني توراتي بحماية شرطة الاحتلال. pic.twitter.com/VG49YJzoEl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 23, 2025

من جانب آخر، واصلت قوات الاحتلال صباح اليوم اعتقالاتها ومداهماتها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وفي سلفيت، شمالي الضفة، حوّلت قوات الاحتلال اليوم منزلين لمواطنين فلسطينيين إلى ثكنتين عسكريتين، هما منزل المواطن جهاد مرزوق مرعي في بلدة كفر الديك، حيث أُبلغ أصحاب المنزل بضرورة مغادرته والعودة إليه يوم غد الأربعاء، ومنزل المواطن سعيد صالح شاهين في مدينة سلفيت، بينما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي للمدينة، ونشرت قواتها بشكل مكثف في محيط المكان.

وحوّل جنود الاحتلال البناية المكونة من شقتين لمرعي وابنه الذي كان قد تزوج قبل شهر واحد فقط، إلى ثكنة عسكرية، وأغلقوا البوابة الخاصة به وبقوا في المكان لثماني ساعات قبل الانسحاب. وقال مرعي لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله بعد خلع بوابته الرئيسية، "وفجأة اقتحم الجنود غرف النوم، ثم أجبروني وعائلتي على الخروج من المنزل مع إبلاغنا بعدم العودة حتى مغرب غدا الأربعاء"، لكن "لحسن حظنا أن الجنود غادروا المنزل عند الساعة الحادية عشرة صباحا دون أي سبب ودون إبلاغنا بأي شيء، ودون أن يستخدم الجنود المنزل لأي غرض سوى البقاء فيه لعدة ساعات".

من جانبه، قال رئيس بلدية كفر الديك يوسف الأحمد لـ"العربي الجديد"، إنه "لا توجد تقديرات لسبب هذا الاقتحام والمكوث في المنزل لساعات، ولم تبلغ البلدية بأي شيء سواء من جيش الاحتلال أو الارتباط الفلسطيني"، مؤكدا تكرار اقتحام البلدة. وتقع كفر الديك غرب سلفيت وتعاني من الاستيطان الذي يسيطر على مساحات من أراضيها، ويخنقها من الجهتين الشمالية والغربية، حيث تقام على أراضيها أربع مستوطنات وبؤرة استيطانية رعوية. وتعاني محافظة سلفيت من انتشار واسع للاستيطان على أراضي مدينتها وبلداتها وقراها، حيث يقام فيها 24 تجمعا استيطانيا على الأقل، من بينها مناطق صناعية كبيرة ومستوطنة أريئيل التي تشكل إصبعا استيطانيا يمتد من الخط الأخضر إلى وسط الضفة، بينما يبلغ عدد التجمعات السكانية الفلسطينية في المحافظة 19 بين مدينة سلفيت وقراها وبلداتها.

إلى ذلك، تواصل قوات الاحتلال حصارها بلدة يعبد، جنوب غربي جنين، لليوم الخامس على التوالي، عبر إغلاق المداخل بالستواتر الترابية، ومنعت أي شخص من الدخول أو الخروج، مهددة كل من يقترب من السواتر بإطلاق الرصاص، حسب ما أكده مدير البلدية محمد العبادي، في حديث مع "العربي الجديد". وحذر العبادي من خطورة استمرار الحصار المفروض على بلدة يعبد على حياة الأهالي، والنقص في المواد التموينية والغذائية والأدوية، والخطر على انتقال المرضى.

إصابتان برصاص الاحتلال شمالي الخليل

إلى ذلك، أصيب فلسطينيان عصر اليوم الثلاثاء بجروح، أحدهما وُصفت حالته بما بين المتوسطة إلى الخطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل، جنوبي الضفة الغربية. وقال الصحافي عبد الرحمن البابا لـ"العربي الجديد"، إن أحد المصابين أصيب بالرصاص في البطن والقدم، ووصفت حالته بما بين متوسطة وخطيرة، فيما أصيب الآخر برصاصة في الأطراف وحالته مستقرة. وأشار البابا إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول وتجولت في شوارعها، كما أغلقت البوابات المحيطة بمداخلها، وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي، ما أدى لإصابة فلسطينيين. ولفت البابا إلى أنه جرى نقل أحد المصابين إلى مستشفى حلحول، فيما نُقل الآخر إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل لتلقي العلاج.

تواصل إرهاب المستوطنين في الضفة

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، أصيب فلسطينيان، مساء الثلاثاء، جراء اعتداءات نفذها مستوطنون في قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية وفي مسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة. وبحسب نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، فإن مواطنين فلسطينيين أصيبا برصاص المستوطنين خلال تصدي الأهالي لاقتحام نفذه مستوطنون على أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله. وأوضح أبو نعيم لـ"العربي الجديد" أن المستوطنين جلبوا أغنامهم وشرعوا برعيها في أراضي قرية المغير، ما دفع الأهالي للتصدي لهم، فأطلق المستوطنون الرصاص باتجاههم، ما أدى إلى إصابة مواطنين، أحدهما في الأطراف والآخر في الصدر.

وفي جنوب الضفة، أصيبت المواطنة الفلسطينية شيماء الجبارين، اليوم الثلاثاء، برضوض وكدمات بعد مهاجمة عدد من المستوطنين منزل عائلتها في مسافر يطا جنوب الخليل، وفق ما أفاد الناشط أسامة مخامرة، مشيراً إلى أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني قدمت العلاج اللازم لها.

إلى ذلك، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة في فلسطين حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، بأن مجموعات من المستوطنين نفذت، منذ فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة اعتداءات متفرقة استهدفت تجمعات سكنية وأراضي زراعية في محافظات عدة بالضفة الغربية.

وأوضح مليحات أن مستوطنين اقتحموا، فجرًا، تجمع شلال العوجا شمال أريحا بواسطة مركبات زراعية (تركترونات)، حيث تجولوا بين منازل المواطنين بصورة عدوانية واستفزازية، ما تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي. وأكد أن مستوطنين أطلقوا صباحًا، مواشيهم داخل أراضي المزارعين في بلدة سعير شمال الخليل، ما أدى إلى إتلاف مساحات من المحاصيل الزراعية. وفي وقت لاحق، أقدم مستوطنون على تدمير مزرعة جوافة، تعود للمواطن صلاح عبد اللطيف رداد من بلدة الزاوية غرب سلفيت، حيث أتلفوا خطوط وخزانات المياه وهدموا الغرفة الزراعية داخل المزرعة، ما ألحق خسائر مادية فادحة بالمزارع.

إلى ذلك، أشار مليحات إلى أن ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال، وبمساندة مجموعات من المستوطنين، منعت ظهر اليوم الطواقم الفنية من تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين في ضاحية بورين الجديدة جنوب نابلس، رغم أن المنطقة تقع ضمن التصنيف (B) الخاضع إداريًا للسلطة الفلسطينية. ويهدف المشروع، وفق مليحات، إلى تزويد السكان بالكهرباء في خدمة أساسية لتحسين أوضاعهم المعيشية، إلا أن التدخل المباشر حال دون ذلك، في انتهاك واضح للاتفاقيات الموقعة.