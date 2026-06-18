- اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوساً تلمودية شملت "السجود الملحمي" في المنطقة الشرقية للمسجد. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات متعددة، حيث اعتدى مستوطنون على عائلة فلسطينية في الطيبة بقطع خطوط المياه والكهرباء، وهاجموا مركبات فلسطينية بالحجارة قرب حاجز زعترة، وأقاموا خيمة قرب منازل الفلسطينيين في كيسان. - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات مداهمة واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مما أدى إلى اعتقال عدد من الفلسطينيين.

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وأدوا طقوساً تلمودية، فيما شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال، واعتداءات للمستوطنين. وأفادت محافظة القدس بأن مستوطنين اقتحموا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، وأدّوا طقوساً تلمودية في باحاته، شملت ما يُعرف بـ"السجود الملحمي" في المنطقة الشرقية من المسجد، مقابل قبة الصخرة المشرفة.

وفي حادثة أخرى، أوضحت محافظة القدس أنّ عضو كنيست الاحتلال تسفي سوكوت اقتحم صباح اليوم، محيط مدارس في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وذلك تحت حماية مشددة من جيش وشرطة الاحتلال. على صعيد آخر، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين اعتدوا على عائلة الفلسطيني نايف كعابنة في بلدة الطيبة شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وعمدوا إلى قطع خطوط المياه والكهرباء، في إطار اعتداءات متكررة تستهدف التجمعات السكانية والبنى التحتية الأساسية.

في حين، أكد مليحات أن مستوطنين هاجموا أيضاً مركبات فلسطينية بالحجارة قرب حاجز زعترة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما عرّض حياة المواطنين للخطر، في سلسلة اعتداءات متواصلة على الطرق الرئيسية ومحيط الحواجز العسكرية. وأشار مليحات إلى إقامة مستوطنين خيمة قرب منازل الفلسطينيين في قرية كيسان شرق بيت لحم، جنوبي الضفة. يأتي ذلك فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عمليات مداهمة واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين.