الضفة الغربية | مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات في مناطق مختلفة

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بينما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، شملت سجوداً علنياً خلال الاقتحامات المتواصلة.

وفي سياق آخر، أكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم شاباً فلسطينياً بالقرب من حاجز قلنديا المقام شمالي القدس المحتلة، من دون وقوع إصابات، بالتزامن مع إغلاق الحاجز أمام المارة لفترة قصيرة قبل إعادة فتحه. إلى ذلك، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه في نابلس تعاملت مع إصابة فتى (15 عاماً)، بالرصاص الحي في القدم، وذلك خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس. وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المخيم بعد اقتحامه والانتشار في شوارعه.

وعلى صعيد آخر، نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول شمال الخليل، ومدينة دورا جنوبها، ونفذت مداهمات واعتقالات، كذلك اقتحمت مخيم العين غربي مدينة نابلس، حيث اعتدت بالضرب المبرح على شاب عقب مداهمة منزله، واعتقلت الشاب محمود يوسف خالد من المخيم.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حوسان غربي مدينة بيت لحم، واعتقلت 11 فلسطينياً، كذلك اقتحمت مدينة البيرة وسط الضفة، ونفذت مداهمات وعمليات تفتيش. واعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمود قط عقب مداهمة منزله في بلدة مادما جنوب نابلس، واعتقلت الشاب معتصم شلباية بعد مداهمة منزله في ضاحية ذنابة شرقي طولكرم. كذلك اعتقلت الشابين براء وأنس شناعة خلال اقتحام بلدة حجة شرق قلقيلية. وفي بلدة بيتا جنوبي نابلس، حطم جيش الاحتلال نصباً تذكارياً للشهيد محمد عديلي، قبل أن ينسحب من البلدة بعد اقتحام استمر لساعات.