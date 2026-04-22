الضفة الغربية | مستوطنون يقتحمون الأقصى وإصابات باعتداء شمال نابلس

اقتحم مستوطنون اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع ما يسمى "يوم استقلال إسرائيل"، في وقت سُجلت فيه اعتداءات متفرقة للمستوطنين في مناطق عدة، أدت إلى إصابة ثمانية فلسطينيين من عائلة واحدة في بلدة بيت إمرين شمال غرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأنّ المستوطنين واصلوا منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ اقتحامات متتالية للمسجد الأقصى، حيث أدوا طقوساً تلمودية داخل باحاته، فيما ردد عدد منهم أغاني أمام قبة الصخرة بالمسجد خلال الاقتحام. ويأتي ذلك، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال داخل البلدة القديمة من مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى، كذلك أغلقت بلدية الاحتلال عدداً من الشوارع الرئيسية في المدينة بالتزامن مع فعاليات ما يسمى "استقلال إسرائيل"، ما تسبب في تضييق إضافي على حركة الفلسطينيين.

إصابات بمحاولة مستوطنين إحراق منزل عائلة شمالي الضفة

وفي شمال الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ طواقمه تعاملت ميدانيًا مع ثماني إصابات من جراء هجوم نفذه مستوطنون، مساء الثلاثاء، على قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس، بعد محاولة إحراق منزل عائلة فلسطينية. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن من بين المصابين رجلاً يبلغ من العمر 59 عاماً، وامرأة تبلغ 56 عاماً، وثلاث شابات، وطفلاً، ورضيعاً، وجميعهم أصيبوا بحالات اختناق نتيجة الدخان، إضافة إلى شاب يبلغ من العمر 27 عاماً أُصيب بحروق من الدرجة الأولى في الوجه، وقُدِّم العلاج لهم في المكان.

من جهته، أكد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن ثمانية أفراد من عائلة واحدة، بينهم رضيع، أصيبوا بعد أن حاول مستوطنون إضرام النار في منزلهم في بيت إمرين، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل المنزل وإصابة أفراد الأسرة بحالات اختناق وحروق. وفي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، انتشرت قوات الاحتلال على مداخل عدد من البلدات جنوب جنين لتأمين اقتحامات للمستوطنين باتجاه مستوطنة "صانور"، فيما اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال موقع مستوطنة "كاديم" المخلاة في الحي الشرقي من المدينة. وفي رام الله وسط الضفة، رُصدت تجمعات استيطانية جديدة، صباح اليوم الأربعاء، في بؤرة استيطانية قرب منطقة عين سامية شرق رام الله.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين قطعوا مساء الثلاثاء، أكثر من 150 شجرة زيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس شمالي الضفة. بالتزامن مع ذلك، نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم والليلة الماضية، عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة، طاولت عدداً من الفلسطينيين.