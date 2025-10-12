- اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال خلال "عيد العرش"، حيث نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية، بينما فرضت قوات الاحتلال قيوداً مشددة على حركة الفلسطينيين في القدس. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين، حيث أُحرقت مركبة وسُرقت خلايا نحل، كما قُطعت 400 شجرة زيتون في قرى قرب رام الله، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة. - نفذت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية، وهددت بمنع الاحتفالات بالإفراج عن الأسرى، بينما أُصيب شاب فلسطيني بجروح خلال اقتحام بلدة يطا.

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في رابع أيام "عيد العرش" اليهودي، بحسب ما أفادت به مصادر محلية. وأوضحت المصادر أنّ المستوطنين نفّذوا جولات استفزازية داخل المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية، كما حملوا القرابين النباتية الخاصة بالعيد.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ مجموعات من المستوطنين شوهدت وهي تغني وتصفق في شوارع البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، خلال احتفالات "عيد العرش"، كما حملوا القرابين النباتية. وبالتوازي، فرضت قوات الاحتلال قيوداً مشددة على حركة الفلسطينيين، ونصبت الحواجز في شوارع القدس المحتلة، ومحيط البلدة القديمة من المدينة وأبوابها، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين أحرقوا، فجر اليوم الأحد، مركبة في قرية الطيبة، شرق رام الله، وسط الضفة الغربية، فيما أقدم آخرون على سرقة خلايا نحل من أراضي قرية أم صفا، شمال غرب رام الله. من جانب آخر، أكد نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم لـ"العربي الجديد"، أن الأهالي اكتشفوا صباح اليوم، أن مستوطنين قطعوا نحو 400 شجرة زيتون في منطقة مرج سيع بأراضي قريتي أبو فلاح والمغير شمال شرق رام الله.

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت فجر اليوم، مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، طاولت منازل أسرى يُتداول أنه سيجري الإفراج عنهم ضمن صفقة وقف الحرب على غزة، حيث هددت عائلاتهم بعدم الاحتفال بتحررهم. وفي السياق، انسحبت قوات الاحتلال صباح اليوم من مدينة طوباس ومخيم الفارعة شمالي الضفة، بعد توزيع منشورات تُهدد بمنع أي احتفالات بالإفراج عن الأسرى.

إلى ذلك، أُصيب شاب فلسطيني بجروح في يده برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة، مساء أمس السبت، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء قنابل الغاز السام المسيل للدموع، خلال اقتحام قرية شقبا، غرب رام الله، مساء السبت، وفق ما ذكرت مصادر محلية.