- تعرضت قرية المغير لاعتداء من مستوطنين، مما أدى إلى إصابة فلسطينية مسنّة وحفيدها ومتضامنتين أجنبيتين، وذلك بعد أمر رئيس حكومة الاحتلال بإخلاء بؤر استيطانية واعتقال مستوطنين. - شهدت المنطقة المحيطة بالبؤرة الاستيطانية "رمات مجرون" توسعًا استيطانيًا، مع تجريف أراضٍ في قريوت واقتلاع أشجار زيتون، واستمرت الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية. - في القدس، تم تمديد إغلاق طريق رئيسي، مما زاد معاناة العائلات، بينما تعامل الهلال الأحمر مع إصابات في الرام، وتم تشييع جثمان الشهيد زياد أبو داود في الخليل.

أصيبت فلسطينية مسنّة وحفيدها، ومتضامنتان أجنبيتان، صباح اليوم الأحد، إثر اعتداء مستوطنين عليهم في قرية المغير، فيما نصب آخرون عدداً من البيوت المتنقلة بين بلدتي برقة ودير دبوان شرق رام الله وسط الضفة الغربية.

يأتي ذلك بعد يوم من إصدار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمرًا بإخلاء 14 بؤرة استيطانية تشكل معاقل لشن هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين، إضافة إلى اعتقال 70 مستوطناً متهماً باستخدام العنف، وذلك بعد رصد حوادث اعتداء على الجنود وإخلال بالأمن الإسرائيلي.

وأكد نائب رئيس مجلس قروي المغير، مرزوق أبو نعيم، لـ"العربي الجديد"، أن اثنين من عائلة زوجة أخيه وحفيدها أصيبا فجر اليوم الأحد، إلى جانب متضامنتين أجنبيتين، إثر هجوم نفّذه مستوطنون على العائلة فجراً، وهددوها بمغادرة المنطقة، مشيراً إلى أن المصابين تعرضوا لكسور ورضوض وجروح، فيما نصب جيش الاحتلال حاجزاً على الطريق المؤدي إليهم، ما حال دون نقلهم إلى المستشفى إلا قبل الظهر.

وفي المنطقة ذاتها، قال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، إن مجموعات من المستوطنين شرعت صباح اليوم في إحضار غرف متنقلة "كرفانات" إلى محيط البؤرة الاستيطانية "رمات مجرون" المقامة على أراضي قريتي برقا ودير دبوان شرق رام الله، في مؤشر على توسع استيطاني جديد يجري تثبيته على الأرض بوتيرة متسارعة.

من جانب آخر، أكد مليحات أن قوات الاحتلال نفذت صباح اليوم أعمال تجريف في المنطقة الغربية من قرية قريوت جنوب نابلس، شملت اقتلاع أشجار زيتون مزروعة منذ سنوات، في خطوة تهدد بخسائر جديدة للمزارعين.

إلى ذلك، تتواصل اقتحامات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، إذ اقتحمت قوات الاحتلال فجراً عدة حارات في البلدة القديمة بالمدينة والسوق التجاري في مدينة نابلس، دون أن يبلغ عن اعتقالات، فيما اقتحمت قوات أخرى الحي الشرقي في مدينة جنين، وداهمت عدداً من المنازل، وفتشتها، وحطمت محتوياتها.

وفي سلفيت، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في بلدات المحافظة وقراها، وشنت عمليات اعتقال طاولت عدداً من الفلسطينيين، كذلك أقامت حاجزاً عسكرياً عند مدخل دير بلوط. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي، إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة الزاوية بالسواتر الترابية، وسط استمرار احتجازهم وتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم على مداخل البلدة.

وفي سياق آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن سلطات الاحتلال قررت اليوم الأحد تمديد إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى تجمع بدوي المنطار في برية السواحرة جنوب شرق القدس حتى يوليو/تموز المقبل، ما يعني استمرار العزل المفروض منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأشار إلى أن الإغلاق المستمر يفاقم معاناة نحو خمسين عائلة، ويعوق وصول الخدمات والطلبة، ويزيد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية عليهم.

من جانب آخر، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت ظهر اليوم مع إصابة نتيجة اعتداء بالضرب من قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس. وفي بيان لمحافظة القدس، أكدت أن قوات الاحتلال أطلقت صباح اليوم قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي قرب جدار الضم والتوسع في بلدة الرام، خلال ملاحقتها العمال.

وفي الخليل، شيّع الفلسطينيون، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد زياد نعيم أبو داود الذي استُشهد مساء السبت، برصاص قوات الاحتلال أثناء تأدية عمله في منطقة باب الزاوية، بينما استُشهد الفتى أحمد خليل الرجبي في الحادثة نفسها وجرى احتجاز جثمانه. وبعد أن ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، انطلق موكب تشييع أبو داود من أمام مسجد أبو عيشة في مدينة الخليل بعد صلاة الظهر، وصولاً إلى مقبرة الشهداء في منطقة واد الهرية بالمدينة.