أصيبت فلسطينية مسنّة وحفيدها، ومتضامنتان أجنبيتان، صباح اليوم الأحد، إثر اعتداء مستوطنين عليهم في قرية المغير، فيما نصب آخرون عدداً من البيوت المتنقلة بين بلدتي برقة ودير دبوان شرق رام الله وسط الضفة الغربية.

يأتي ذلك بعد يوم من إصدار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمرًا بإخلاء 14 بؤرة استيطانية تشكل معاقل لشن هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين، إضافة إلى اعتقال 70 مستوطناً متهماً باستخدام العنف، وذلك بعد رصد حوادث اعتداء على الجنود وإخلال بالأمن الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت عائلة في المغير شرق رام الله، واعتدت بالضرب على مسنّة وحفيدها، كذلك اعتدوا على متضامنتين أجنبيتين بالعصي والحجارة، خلال وجودهما في أراضي القرية، حيث وصفت حالتهما بين متوسطة وطفيفة.

وفي ذات المنطقة، قالت الوكالة إن المستوطنين نصبوا عدداً من البيوت المتنقلة بين بلدتي برقة ودير دبوان، لتوسيع مستعمرة "رمات مجرون" المقامة على أراضي الفلسطينيين، حيث تشهد القرية سلسلة اعتداءات يقودها مستوطنون ينضوون تحت عصابات فتية التلال.

إلى ذلك، تتواصل اقتحامات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، إذ اقتحمت قوات الاحتلال فجراً عدة حارات في البلدة القديمة بالمدينة والسوق التجاري في مدينة نابلس، دون أن يبلغ عن اعتقالات، فيما اقتحمت قوات أخرى الحي الشرقي في مدينة جنين، وداهمت عدداً من المنازل، وفتشتها، وحطمت محتوياتها.

وفي سلفيت، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في بلدات المحافظة وقراها، وشنت عمليات اعتقال طاولت عدداً من الفلسطينيين، كذلك أقامت حاجزاً عسكرياً عند مدخل دير بلوط. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي، إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة الزاوية بالسواتر الترابية، وسط استمرار احتجازهم وتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم على مداخل البلدة.

أما في الخليل، فأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الفتى أحمد خليل أحمد الرجبي (17 عاماً) برصاص جيش الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل، مساء أمس السبت.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار مساء السبت، على فلسطينيين اثنين في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، ما أدى إلى استشهاد زياد أبو داوود، وهو عامل نظافة يعمل في بلدية الخليل، إضافة إلى الفتى الرجبي الذي أكدت الصحة هويته صباح اليوم.