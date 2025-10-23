الضفة الغربية | مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون واقتحام للأقصى

- اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية، بينما استمرت اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون، مما أدى إلى إجبارهم على مغادرة أراضيهم. - شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية عمليات اقتحام واعتقال من قبل قوات الاحتلال، مع تفعيل قرارات استيلاء على أراضٍ في قرية قلنديا، وإصدار إخطارات بالإخلاء لمنازل وأراضٍ مزروعة. - أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا، وتعرض آخر لإصابة خطيرة في نابلس، بينما هدمت قوات الاحتلال سلاسل حجرية ومنزلاً في قرية قصرة وبلدة بروقين.

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بينما واصل مستوطنون آخرون هجماتهم على قاطفي الزيتون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعات من المستوطنين اقتحموا، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية.

وفي سياق متصل، واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، إذ هاجم مستوطنون صباح اليوم، الفلسطينيين في بلدة ترمسعيا شمال رام الله وسط الضفة الغربية، في أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية، وأجبروهم على مغادرتها، كما منعت قوات الاحتلال المزارعين في بلدة سعير شمال شرق الخليل من قطف ثمار الزيتون، وأجبرتهم على إخلاء المكان بالقوة.

وفي استمرارٍ للاعتداءات، هاجم مستوطنون مساء الأربعاء، مساكن الفلسطينيين في قرية سوسيا جنوب الخليل بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل ونشر حالة من الخوف والفزع بين الأهالي، خصوصاً الأطفال والنساء. إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس والليلة الماضية، عمليات اقتحام واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طاولت عدداً من المواطنين، وتخللها مداهمات وتفتيش للمنازل.

وفي حين، فعّلت سلطات الاحتلال أمس، قرارات استيلاء قديمة على مئات الدونمات من أراضي قرية قلنديا شمال القدس، وفق بيان محافظة القدس. اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم، قرية قلنديا وسلمت إخطارات بالإخلاء لعدد من المنازل وأراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون تقع داخل حدود بلدية الاحتلال بالقدس.

على صعيد آخر، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام المدخل الرئيسي لمخيم قلنديا شمال القدس، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت الليلة الماضية مع إصابة خطيرة لشاب (18 عاماً) بالرصاص الحي في الرقبة خلال اقتحام حي رأس العين بمدينة نابلس، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أوضحت الإغاثة الطبية الفلسطينية، أن عدداً من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة ذاتها.

وفي تطور آخر، هدمت قوات الاحتلال مساء الأربعاء، سلاسل حجرية في قرية قصرة جنوب نابلس، كما هدمت مساء الأربعاء، منزلاً يعود للمواطن زهير سمارة، والد الأسيرين ماهر وجميل، عقب اقتحامها بلدة بروقين غرب سلفيت برفقة جرافة. كما أخطرت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، بهدم منشآت صناعية في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.