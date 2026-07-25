- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في قرية تل جنوب غرب نابلس بعد تشييع جثامين أربعة شهداء، حيث احتجزت أكثر من 100 فلسطيني واعتقلت نحو 40 منهم، بينما قام المستوطنون باقتحام المنطقة وجرف أراضٍ. - استمرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث اقتلعت قوات الاحتلال مئات أشجار الزيتون وجرفت أراضٍ زراعية، واعتقلت فلسطينيين في عدة مناطق، وأجبرت سكان بنايات في طولكرم على إخلائها. - أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصاعد اعتداءات المستوطنين، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف الاعتداءات، مؤكدةً على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عملية اعتقالات واسعة في قرية تل جنوب غرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، عقب ساعات من تشييع جثامين الشهداء الأربعة الذين ارتقوا أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال ومستوطنيه، في وقت عاود المستوطنون بعد ظهر اليوم اقتحام المنطقة مجدداً. وقال رئيس بلدية تل وليد زيدان في تصريح لوكالة الأناضول، إن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا مجدداً المنطقة، ويقومون بنصب غرفة متنقلة وجرف أراضٍ.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس قروي تل السابق نعمان صالح، في حديث مع "العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية الساعة الثانية والنصف فجراً، بعد الانتهاء من تشييع الشهداء بمشاركة 30 فلسطينياً من ذوي الشهداء فقط، تطبيقاً للاتفاق مع الارتباط المدني الفلسطيني، وإنفاذاً للشروط الإسرائيلية. وعقب التشييع، شرعت قوات الاحتلال بمداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، قبل أن تحتجز أكثر من 100 فلسطيني، للتحقيق معهم داخل منزل حوّلته إلى ما يشبه غرفة تحقيق ميدانية، ثم اعتقلت نحو 40 منهم ونقلتهم إلى خارج القرية، على ما أكده صالح.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع أحد المعتقلين بعد إفراج قوات الاحتلال عنه في قرية تل جنوب غرب المدينة، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 50 عاماً، أصيب بجروح ورضوض من جراء تعرّضه للضرب على أيدي جنود الاحتلال، وقدمت له الإسعافات اللازمة.

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس قروي تل وليد زيدان، في حديث لـ"العربي الجديد"، "إن قوات الاحتلال داهمت منزل الشهيد فاروق رمضان، وأخذت قياساته تمهيداً لهدمه"، موضحاً أن المساحة التي قيست تبلغ نحو 300 متر مربع، وتشمل قرابة أربع شقق سكنية تعود للشهيد ووالده وأشقائه.

بموازاة ما تقدّم، تواصلت الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة؛ حيث اقتلعت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية مئات أشجار الزيتون، جارفةً مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قرية تل ذاتها. أمّا في بيت فوريك شرق نابلس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال رائد فايز حنني (59 عاماً)، في خطوة للضغط على نجله عرفات لتسليم نفسه، بعدما أخفق الاحتلال في العثور عليه خلال اقتحام منزله، وفق ما أكّدته مصادر محلية. وأشارت الأخيرة إلى أن حنني الأب يعاني أمراضاً مزمنة، بينها السكري وارتفاع ضغط الدم، ويحتاج إلى علاج منتظم، ما يرفع المخاوف على وضعه الصحي.

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في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك مجدداً صباح اليوم، وانتشرت في شوارعها. أمّا في محافظة جنين، فنفذت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات وتفتيشاً للمنازل في عددٍ من القرى والبلدات والأحياء، تخللتها اعتداءات على الفلسطينيين، واستولت على منزل بدر عمارنة في بلدة يعبد جنوب غربي المحافظة، قبل أن تغلق المدخل الغربي لقرية عابا الشرقية شرق جنين بالسواتر الترابية. وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ومخيم الفارعة بعدد كبير من الآليات العسكرية؛ حيث انتشرت قوات المشاة في عدة أحياء، وسط تنفيذ مداهماتٍ واسعة للمنازل.

وفي السياق، أجبرت قوات الاحتلال سكان بناية "مسك 3" في حيّ الأقصى، في مدينة طولكرم، على إخلائها فجر اليوم، وأبلغتهم بتحويلها إلى ثكنة عسكرية لمدة 72 ساعة، كذلك أخلت بناية سكنية أخرى من أربعة طوابق في حي المهداوي بضاحية شويكة شمال المدينة، وأبلغت سكانها بتحويلها إلى ثكنة عسكرية دون تحديد مدة الإخلاء. وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، 13 فلسطينياً من بلدات عبوين وسنجل والمغير، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها، واعتقلت شاباً من بلدة العيزرية جنوب شرق القدس.

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