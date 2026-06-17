الضفة الغربية | مستوطنون يضرمون النار في مسجدين شمالي رام الله

- أضرم مستوطنون النار في مسجدين ببلدتي جلجليا ومزارع النوباني شمالي رام الله، مما أدى إلى أضرار مادية واستنكار وزارة الأوقاف الفلسطينية التي دعت المجتمع الدولي للتدخل. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال، بما في ذلك اقتحام منطقة برك سليمان السياحية والاعتداء على مدرسة الشابات الثانوية في القدس، وإصابة أربعة فلسطينيين في بيتا. - نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال ومداهمات في الضفة الغربية، وبدأت بأعمال حفر وتجريف لإقامة مستوطنات جديدة، وهدمت ثلاثة منازل في منطقة باروق.

أضرم مستوطنون، اليوم الأربعاء، النيران بمسجدين في بلدتي جلجليا ومزارع النوباني شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس المجلس القروي، أسامة نظمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المستوطنين وصلوا إلى مسجد قرية جلجليا نحو الساعة الثانية والنصف فجراً، وحاولوا الدخول إلى المسجد الواقع في الطابق العلوي إلا أنه كان مغلقاً، ثم اقتحموا منطقة الطابق السفلي الذي يضم متوضأ ومقراً لجمعية ونادياً، ثم أضرموا النار في المتوضأ بعد دخولهم إليه، كما خطوا شعارات عنصرية تتضمن عبارات انتقامية".

وأوضح نظمي أن أحد جيران المسجد لاحظ اندلاع النيران وأبلغ الأهالي، ما أحدث حالة استنفار في القرية، قبل أن تتم السيطرة على الحريق بمشاركة طواقم الدفاع المدني والأهالي وشبان من القرى المجاورة. وأشار نظمي إلى أن الاعتداء على المسجد يأتي في سياق اعتداءات متكررة تتعرّض لها جلجليا والقرى المجاورة، إضافة إلى وجود مستوطنين في منطقة تل الباطن الواقعة بين جلجليا وسنجل، حيث أقيمت بؤرة استيطانية تنطلق منها اعتداءات متواصلة بحق الفلسطينيين.

#صور| مستوطنون يضرمون النار في مسجد ويخطّون شعارات عنصرية، خلال هجومهم على قرية جلجليا شمال رام الله. pic.twitter.com/NHgKnXy0XJ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 17, 2026

وفي وقت لاحق، أقدم مستوطنون على اقتحام مسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمالي رام الله، وأضرموا النيران فيه، ما تسبب بأضرار مادية في مرافقه ومحتوياته؟ واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان، إحراق مسجدين في بلدتي جلجليا ومزارع النوباني شمالي رام الله، معتبرة ذلك اعتداءً خطيراً على دور العبادة وانتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتها.

وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً واستفزازاً لمشاعر أبناء الشعب الفلسطيني، وتندرج ضمن سياسة تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها. ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات ومحاسبة المعتدين.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، وقام عدد منهم بالسباحة فيها، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة الشابات الثانوية في حي وادي الجوز شرق مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، وألحقت أضراراً بمحتوياتها خلال عملية المداهمة، واستدعت مديرة المدرسة للتحقيق عقب الاقتحام.

من جانب آخر، أصيب أربعة فلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب، عقب هجوم شنّه مستوطنون على منازل الأهالي في بلدة بيتا، جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر محلية فإن المستوطنين حطموا عدداً من المركبات ونوافذ أحد المنازل، قبل أن يتصدى لهم الأهالي. كما هاجم مستوطنون آخرون منزلاً في قرية بورين ورشقوه بالحجارة.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين حطموا، مساء الثلاثاء، مركبتين على الطريق بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعدما رشقوهما بالحجارة، ما أدى إلى تحطم نوافذهما وإلحاق أضرار مادية بهما. وأصيب الصحافي معتصم سقف الحيط، خلال تغطيته مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في قرية دير أبو مشعل، فيما أُصيبت طفلة تبلغ 15 عاماً برصاصة في الكتف أثناء اقتحام جيش الاحتلال بلدة المغير شرق رام الله.

على صعيد آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين. كما اقتحمت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، منازل فلسطينيين في بلدة السواحرة الشرقية شرق القدس المحتلة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتدت على أصحابها بالضرب، وصادرت هواتفهم، فيما اقتحمت أيضاً قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، ونفذت حملة مداهمات واسعة تخللها إجراء تحقيقات ميدانية مع عشرات المواطنين، واعتقال أحد الشبان.

قوات الاحتلال تعتدي على أهالي قرية دير أبو مشعل

وأفاد الرئيس السابق لمجلس قروي دير أبو مشعل عماد زهران "العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت عدداً من أهالي قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، مساء اليوم الأربعاء، خلال محاولتهم الوصول إلى أراضيهم في المنطقة الجنوبية من القرية، والتي يسيطر عليها المستوطنون وأقاموا عليها بؤرة استيطانية منذ نحو أسبوع. وأوضح زهران أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه الأهالي، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق، وإصابة أحد الشبان بقنبلة غاز في ظهره، إضافة إلى نقل عدد من المصابين إلى مراكز طبية لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن قمع قوات الاحتلال للأهالي متواصل منذ عدة أيام.

وفي إطار سياسة الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من العمال على حاجز مزموريا العسكري جنوب القدس، كما اعتقلت شاباً من بلدة سنجل شمال رام الله خلال اقتحامها قرية جلجليا المجاورة، إضافة إلى اعتقال شابين من مدينة نابلس، وشاب من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

في سياق آخر، شرعت قوات الاحتلال بأعمال حفر وتجريف في أراضٍ بمنطقة جبل طاروسا غرب بلدة دورا في محافظة الخليل، تمهيداً لإقامة مستوطنة جديدة، فيما تواصل جرافات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي أعمال تجريف وحفر في أرض بحي الجابريات وسط مدينة جنين بهدف إقامة معسكر لجيش الاحتلال. وفي تطور آخر، أفاد الناشط أسامة مخامرة "العربي الجديد" بأن قوات الاحتلال هدمت اليوم الأربعاء، ثلاثة منازل مأهولة في منطقة باروق الواقعة بين ارفاعية والديرات شرق بلدة يطا جنوب الخليل.