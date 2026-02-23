الضفة الغربية | مستوطنون يضرمون النار بمسجد في نابلس

- أضرم مستوطنون النار في مسجد أبو بكر الصديق جنوب غرب نابلس وكتبوا عبارات عنصرية، مما أثار استنكار وزارة الأوقاف الفلسطينية لانتهاك المقدسات. - تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث شهدت قرية المنيا حرق مصاحف وتخريب مسجد، وتجريف أراضٍ في أم الكبيش لإقامة بؤرة استيطانية. - اقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة، منها بلدة يعبد حيث اعتقلت أكثر من ثلاثين شابًا، وأغلقت المحال التجارية، مما يزيد من معاناة السكان.

أضرم مستوطنون فجر اليوم الاثنين، النار في أجزاء من مسجد أبو بكر الصديق الواصل بين قريتي "تل" و"صرة" جنوب غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال الناشط محمد ترابي لـ"العربي الجديد": "إن المواطنين فوجئوا بما جرى خلال توجه بعضهم لأداء صلاة القيام في المسجد نحو الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم الاثنين، وقد هبّ العشرات بعد انتشار الخبر لإخماد النيران".

وأشار ترابي إلى أن الحريق طاول مدخل المسجد، حيث امتدت النيران إلى بعض الأجزاء الداخلية منه، لكن سرعة السيطرة حالت دون امتدادها إليه وحرقه كلياً، لافتاً إلى أن المستوطنين قاموا بكتابة عبارات باللغة العبرية على جداره الخارجي تتوعد العرب بالقتل والتهجير. بدورها، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في بيان لها، محاولة مجموعة من عصابات المستوطنين إحراق مسجد أبو بكر الصديق في قرية تل في نابلس، ولكن محاولتهم باءت بالفشل. وقالت الوزارة: "إن هذه العصابات تعتدي بشكل يومي على المقدسات الإسلامية وعلى ممتلكات المواطنين، وتلاحظ زيادة ممنهجة في وتيرة هذه الانتهاكات ونوعيتها". وأوضحت الوزارة أن هذه العصابات وتحت حماية الاحتلال اعتدت على 45 مسجداً في العام الماضي 2025.

وبيّنت الأوقاف أن محاولة إحراق المسجد تدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت إليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، مؤكدة أن هذه الجريمة اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم. وأشارت الأوقاف إلى أن تكرار الاعتداءات على المقدسات من حرق وإغلاق ومنع الأذان ما هو إلا دليل على حجم الهمجية الشرسة التي ينطلق منها الاحتلال، معتبرة أن هذه الجريمة قد تجاوزت كل الشرائع والقوانين الدولية التي كفلت حرية العبادة وإقامة دور العبادة.

مستوطنون يضرمون النار بمدخل مسجد أبو بكر الصديق في قرية تل جنوب نابلس ويخطّون عبارات عنصرية على جدرانه pic.twitter.com/1NeT6n4Txz — العربي الجديد (@alaraby_ar) February 23, 2026

وفي وقت تواصل فيه قوات الاحتلال والمستوطنون فرض وقائع جديدة على الأرض، ضمن مخطط يستهدف تهجير السكان وضمّ أراضي القرية كاملة، يؤكد الفلسطينيون أن حرق المساجد والاعتداء على المقدسات يعد إنذارا بمزيد من الهجمات نتيجة لتحريض الحكومة الإسرائيلية وما توفره للمعتدين من حماية. وفي 11 فبراير/شباط الجاري، تعرّض مسجد قرية المنيا، شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، لاعتداء عنيف نفّذه مستوطنون مسلحون، شمل اقتحام المسجد وحرق نسخ مصاحف من القرآن الكريم وسرقة محتوياته وتخريبها.

على صعيد آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف في منطقة أم الكبيش، في محيط بلدة طمون جنوب طوباس، وذلك تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. من جانب آخر، أكد مليحات اعتقال قوات الاحتلال عددًا من الفلسطينيين في قرية بردلة في طوباس بعد تعرضهم لاعتداء من قبل مستوطنين أثناء وجودهم في بركس الأغنام الخاص بهم، قبل أن يقوم جيش الاحتلال باعتقالهم.

وأشار مليحات إلى أن مستوطنين قاموا بطرد ماشية الفلسطينيين من المراعي في خربة سمرة بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية، في اعتداء جديد على مصدر رزق السكان المحليين. من جانب آخر، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية من كافة الجهات، واعتقلت حتى اللحظة شابًا واحدًا، كما دهمت قاعة مناسبات في البلدة، وأُعلن عن إلغاء دوام المدارس لهذا اليوم في البلدة. في سياق آخر، أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنا غرب الخليل.

وفي السياق، أصيب شاب برصاص معدني مغلف بالمطاط في رأسه أثناء اقتحام حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، بحسب ما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني. وأصدرت قوات الاحتلال، أمس الأحد، أمرًا بهدم منزل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بحجة عدم الترخيص. كما أجبرت قوات الاحتلال، أمس الأحد، أصحاب المحال التجارية في بلدة حوارة جنوب نابلس على إغلاقها حتى إشعار آخر دون إبلاغهم بالأسباب.

واقتحمت قوات الاحتلال، مساء الأحد، بلدة حزما شمال شرق القدس، وأعاقت خروج المصلين من مسجد البلدة عقب صلاتي العشاء والتراويح دون أن يبلغ عن اعتقالات. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت دون تسجيل إصابات. وفي شأن آخر، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا أمس مسكنًا في خربة الحلاوة بمسافر يطا جنوب الخليل، وخربوا ألواح طاقة شمسية واعتدوا على أصحابه، وألحقوا أضرارًا بأسوار وسلاسل حجرية في المنطقة.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ ساعات اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث تنفذ قوات الاحتلال حملة مداهمات طاولت عشرات المنازل في مناطق مختلفة من البلدة، تخللها اعتقال أكثر من ثلاثين شاباً حتى اللحظة، واحتجازهم في قاعة أفراح جرى تحويلها إلى مركز اعتقال وتحقيق ميداني. وأشارت المصادر إلى تعطيل المدارس في بلدة يعبد اليوم الاثنين، وانعدام الحركة في البلدة مع إغلاق المحال التجارية. وبحسب المصادر، تخلل عمليات المداهمات التي نفذتها قوات الاحتلال تكسير أثاث منازل، وإطلاق قنابل صوتية والرصاص الحي في الهواء، دون تسجيل مواجهات.

ومن جانب آخر، أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال وضع بوابة جديدة تفصل بين بلدتي صوريف وبيت أمر شمال الخليل، وهي المدخل الوحيد لبلدة بيت أمر بعد إغلاق مداخلها بخمس بوابات حديدية، لافتة إلى أن البوابة الجديدة أقيمت بين منازل المواطنين في المنطقة.