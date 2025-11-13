الضفة الغربية | مستوطنون يضرمون النار بمسجد في سلفيت وتنديد فلسطيني

- أضرم مستوطنون النار في مسجد "الحاجة حميدة" بدير استيا، شمال الضفة الغربية، وكتبوا شعارات عنصرية، بينما هدمت جرافات الاحتلال متنزهاً في بلدة بدو، شمال غربي القدس. - استنكرت وزارة الأوقاف الفلسطينية الاعتداءات، ووصفتها بأنها "جريمة نكراء" ضد المقدسات الإسلامية، مطالبة المؤسسات الدولية بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات. - شهدت الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين، حيث سجل أكتوبر 2025 أعلى عدد هجمات منذ 2006، مع أكثر من 260 هجمة، مما أدى إلى إصابات وأضرار واسعة.

أضرم مستوطنون فجر اليوم الخميس النار في أجزاء من مسجد يقع شرق بلدة دير استيا، شمال غربي سلفيت، شمال الضفة الغربية المحتلة، وخطّوا شعارات عنصرية على جدرانه، بينما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي متنزها في بلدة بدو، شمال غربي القدس. وبحسب الناشط في مقاومة الاستيطان نظمي السلمان في حديث لـ"العربي الجديد"، فإن المستوطنين حاولوا إحراق مسجد "الحاجة حميدة" في دير استيا، من خلال كسر إحدى نوافذه وسكب مواد مشتعلة بداخله، ما أدى إلى احتراق أجزاء من الفرش الداخلي وتضرر النافذة قبل أن يتمكن المصلّون، عند حضورهم لصلاة الفجر، من السيطرة على النيران بمساعدة طواقم الدفاع المدني الفلسطيني.

من جانبها، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في بيان "الجريمة النكراء" التي وقعت في المسجد، مؤكدة أن الاعتداء "يدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت إليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين"، مضيفة أن هذه "الجريمة اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم". وطالبت وزارة الأوقاف المؤسسات الإسلامية الدولية، ومنها منظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الإسلامي والدول العربية والإسلامية، بالعمل على إنهاء هذه الاعتداءات.

إضافة إلى اعتداء المستوطنين في دير استيا، شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية اعتداءات للمستوطنين الليلة الماضية، إذ أصيب شاب بالرصاص في سنجل، شمال رام الله، وسيدة فلسطينية برضوض جراء رشق مركبات بالحجارة في قرية الرشايدة، شرق بيت لحم.

يأتي ذلك في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات غير مسبوقة، خاصة في ظل الدعم الإسرائيلي الرسمي. وفي هذا السياق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أكتوبر/ تشرين الأول 2025 شهد أعلى عدد شهري لهجمات المستوطنين منذ بدء توثيقها عام 2006، إذ تجاوز عددها 260 هجمة أسفرت عن ضحايا وأضرار بممتلكات الفلسطينيين، بمتوسط ثمانية حوادث يومياً، وأوضح أن "عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي بلغ أعلى مستوى في السنوات الأخيرة، مع تسجيل نحو 150 هجمة أسفرت عن إصابة أكثر من 140 فلسطينياً وإتلاف أكثر من 4200 شجرة في 77 قرية".

وفي سياق آخر، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، متنزه بلدة بدّو الواقع في منطقة جبل الشيخ، شمال غربي القدس، عقب اقتحامها البلدة، في حين أصيب فتى وشاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مساء أمس الأربعاء بلدة قباطية، جنوب جنين. وفي طوباس، أسقط شبان فلسطينيون صباح اليوم الخميس طائرة مسيّرة للاحتلال داخل أزقة مخيم الفارعة كانت تحلق في سماء المخيم.