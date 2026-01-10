الضفة الغربية | مستوطنون يسرقون أغناماً وينفذون اعتداءات

- تصاعدت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، حيث سرقوا 200 رأس من الأغنام من مزرعة في كوبر واعتدوا على الحارس، مما أثار استنكارًا واسعًا وتدخل الشرطة الفلسطينية لمتابعة القضية. - اقتحم مستوطنون أراضي قرية المغير وبدأوا بالرعي، مما أدى إلى تدخل جيش الاحتلال لحمايتهم باستخدام الرصاص وقنابل الغاز، في ظل محاولات الأهالي للتصدي لهم. - تعرض شاب من بيت فوريك للاعتداء وسرقة مركبته، بينما تسبب المستوطنون بتخريب ممتلكات زراعية في سعير، في إطار سياسة تهدف لترهيب السكان ودفعهم للرحيل القسري.

صعّد المستوطنون الإسرائيليون، اليوم السبت، اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وأقدموا على سرقة نحو 200 رأس من الأغنام من مزرعة في بلدة كوبر شمال غرب رام الله وسط الضفة، بالتوازي مع اقتحامات واعتداءات أخرى. وأكد أشرف النبالي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن ثمانية مستوطنين اقتحموا عند الساعة الثالثة والنصف فجراً مزرعة شقيقه ثائر، وادّعوا أنهم قوات من جيش الاحتلال، قبل أن يخلعوا باب غرفة حارس المزرعة ويعتدوا عليه.

وأشار النبالي إلى أن المستوطنين كانوا بلباس مدني ومقنّعين، واعتدوا بالضرب على الحارس، وقيّدوه وألصقوا فمه بشريط لاصق وغطّوه ببطانية، ثم احتجزوه داخل الغرفة، قبل أن يسرقوا كامل قطيع الأغنام. وأوضح أن الحارس لم يتمكّن من تحرير نفسه إلّا قرابة الساعة السادسة صباحاً، ليكتشف سرقة القطيع بالكامل، والمقدّر بنحو 200 رأس من النعاج والخراف، وأشار النبالي إلى أنه جرى إبلاغ الشرطة الفلسطينية التي تواصلت بدورها مع الارتباط الفلسطيني لمتابعة القضية مع الجانب الإسرائيلي.

وفي اعتداء آخر، أكد نائب رئيس مجلس قروي المغير، مرزوق أبو نعيم، لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين اقتحموا صباح اليوم، الأراضي الواقعة بين منازل المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، وشرعوا بالرعي داخلها. وأشار إلى أن الأهالي حاولوا التصدي للمستوطنين، إلّا أن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة وأطلق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع لحماية المستوطنين دون وقوع إصابات، ثم سمح لهم بالرعي، وبعدها انسحبت قوات الاحتلال برفقة المستوطنين.

من جهة أخرى، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، في حديث مع "العربي الجديد"، بأن مستوطنين اعتدوا صباح اليوم، بالضرب على الشاب شرحبيل جمال فوزي مليطات من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، أثناء مروره على طريق بديا–سنيريا قرب قلقيلية، ما أدى إلى إصابته، قبل أن يسرقوا مركبته ويفرّوا من المكان.

وكشف أن مستوطنين جلبوا الأغنام وشرعوا صباح اليوم، بالرعي بمحاذاة منازل المواطنين في منطقة حمروش شرق بلدة سعير جنوب الخليل، ما تسبب بتخريب الأشجار والممتلكات الزراعية، إلى جانب اقتحام تجمع شكارة شرق بلدة دوما جنوب نابلس، في سياسة ترهيب تهدف لدفع السكان إلى الرحيل القسري، وأشار إلى بدء المستوطنين، منذ أمس الجمعة، بتوسيع البؤرة الاستيطانية "معالي تدهر" في منطقة حمروش، عبر جلب ألواح الزينكو وتركيبها على الخيام القائمة.