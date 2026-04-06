- شهدت بلدات جنوب نابلس اعتداءات من قبل المستوطنين، حيث أُحرقت منازل ومركبات، وتعرض فلسطينيون للضرب، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم، كما حاول المستوطنون سرقة أغنام. - بدأت جرافات الاحتلال بشق طريق استيطاني جديد في بيت لحم، بينما اقتلع المستوطنون 400 شجرة زيتون في رام الله، مما يهدد الاقتصاد الريفي. - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال واسعة في الضفة الغربية، شملت اعتقال شبان وأطفال، واستمرت في إغلاق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.

أحرق مستوطنون، اليوم الاثنين، منازل ومنشآت ومركبات في بلدات جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، بينما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. ووفق مصادر محلية، فقد أقدم مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، على إحراق منزل وخيمتين وثلاث مركبات في منطقة الوادي الشمالي ببلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، قبل أن يعتدوا بالضرب على عدد من الفلسطينيين في المكان، وأسفر الاعتداء عن إصابة مواطنَين نُقلا لتلقي العلاج في المستشفى، كما حاول المستوطنون سرقة رؤوس أغنام من المنطقة.

في حين أوضح المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" أن مجموعات من المستوطنين شنت، اليوم، هجوماً على بلدة قصرة، جنوب نابلس، تخلله إحراق عدد من مركبات المواطنين، بالتزامن مع انتشار مكثف في محيط البلدة، ما خلق حالة من الخوف والقلق بين سكانها، خصوصاً في ضوء تكرار هذه الهجمات خلال الأسابيع الماضية.

إلى ذلك، أكد مليحات أن جرافات تابعة للاحتلال بدأت شق طريق استيطاني جديد على أراضي الفلسطينيين شرق بلدة تقوع في بيت لحم، في خطوة تهدف إلى توسيع السيطرة الاستيطانية وربط البؤر والكتل الاستيطانية المحيطة بالمنطقة. من جانب آخر، أكد مليحات اقتلاع مستوطنين ما لا يقل عن 400 شجرة زيتون في منطقة الشونة ضمن سهل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، في اعتداء يضرب أحد أهم مصادر رزق السكان ويستهدف مساحات زراعية واسعة تشكل عماد الاقتصاد الريفي في المنطقة. وفي سياق آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في عدة محافظات من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشاب مؤمن عفانة في حي المصيون بمدينة رام الله واعتقلته، كما اقتحمت بلدة كوبر شمال رام الله واعتقلت الشاب محمد فرج زيبار، بالتوازي مع تخريب محتويات محل تجاري في البلدة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد قعدان من بلدة دير الغصون شمال طولكرم، إضافة إلى اعتقال الشاب أدهم باسم سيف من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين هم: غسان جبريل، وأمجد زيد، وعبود الحاج حسن، وإياد نوفل، إضافة إلى الجريح سليم سعادة، كما اعتقلت الأسير المحرر مروان داود قبل أن تُفرج عنه لاحقاً.

وشملت الاعتقالات أيضاً رئيس مجلس قروي النعمان، شرق بيت لحم، جمال الدرعاوي ونجله أمير الليلة الماضية، إضافة إلى ثلاثة أطفال في الخليل، هم: يحيى مسعود الجولاني (12 عاماً)، وعبد الرحمن الجولاني (13 عاماً)، وبلال جرادات (15 عاماً). وفي سياق آخر، تواصل قوات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي لليوم الثامن والثلاثين على التوالي تحت ذريعة "الأوضاع الأمنية" المتعلقة بالحرب على إيران.