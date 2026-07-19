الضفة الغربية | مستوطنون يحرقون مسجداً ومنازل جنوب الخليل

- شهدت مناطق الضفة الغربية اعتداءات متكررة من المستوطنين الإسرائيليين، شملت إحراق مسجد ومنازل في قرية التوانة، مما أدى إلى أضرار جسيمة، وأدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية هذه الأفعال. - استمرت الاعتداءات في قرى مثل برقا والمغير، حيث حاول المستوطنون إحراق الأراضي الزراعية واعتدت قوات الاحتلال على السكان، مما أدى إلى إصابات واعتقالات. - أغلقت قوات الاحتلال مداخل بعض القرى واعتدت على الفلسطينيين، بما في ذلك إحراق أشجار الزيتون، وسط تصاعد التوترات بعد استشهاد الفتى فادي النعسان.

أحرق مستوطنون، الليلة الماضية، مسجداً ومنازل في جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية، بالتزامن مع إحراق منزل ومنشآت وأراضٍ زراعية، والاعتداء على فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، إلى جانب اقتحامات واعتقالات وإغلاق طرق نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان، إن "مجموعات من المستوطنين أضرمت، الليلة الماضية، النيران في مسجد قرية التوانة الواقعة في مسافر يطا، جنوب الخليل، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بمبنى المسجد ومحتوياته". وأوضحت الوزارة أن المستوطنين اقتحموا قرية التوانة وهاجموا المسجد مستخدمين مواد سريعة الاشتعال، ما أدى إلى اندلاع النيران في أجزاء واسعة منه، قبل أن يتمكن الأهالي وطواقم الدفاع المدني من إخماد الحريق، وسط مواجهات مع قوات الاحتلال، التي وفرت الحماية للمستوطنين المهاجمين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأضرار التي لحقت بمسجد قرية التوانة؟ ما هي المناطق الأخرى في الضفة الغربية التي شهدت اعتداءات مماثلة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأدانت الوزارة "الجريمة البشعة"، مؤكدة أن إحراق بيت من بيوت الله يمثل "تصعيداً خطيراً وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء". وأكدت وزارة الأوقاف، في بيانها، أن إحراق مسجد التوانة "عمل إرهابي مكتمل الأركان"، معتبرة أنه يأتي "بدعم وضوء أخضر من حكومة الاحتلال المتطرفة، التي تسعى إلى تهجير أهالي مسافر يطا وتحويل الصراع إلى حرب دينية". وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحادثة وتداعياتها، داعية الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات الحقوقية الدولية، إلى التدخل العاجل، ومحاسبة الاحتلال ومستوطنيه، وتوفير حماية دولية للمواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.

وفي السياق، أكد الناشط أسامة مخامرة، لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين هاجموا قرية التوانة في مسافر يطا، الليلة الماضية، وأشعلوا النار في مسجد القرية، كما أحرقوا منازل المواطنين كمال موسى ربعي، وهشام الهريني، ومحمود سلمان ربعي، إضافة إلى إحراق مصنع للألبان، وإضرام النار في منزل ومركبة يعودان لهشام الهريني. في حين أكد مخامرة أن مستوطنين هاجموا، مساء السبت، مساكن الفلسطينيين في بلدتي يطا والسموع، جنوب الخليل، وسرقوا ثلاثة رؤوس من الماشية، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي في المكان، من دون أن يبلغ عن إصابات، إلا أن الطفل ياسين محمد شناران أصيب بحالة تشنج جراء الخوف، ونقل لتلقي العلاج.

وأشار مخامرة إلى أن مستوطنين مسلحين، وبحماية جنود الاحتلال، حاولوا أيضاً سرقة أغنام في منطقة واد اجحيش ببلدة السموع، إلا أن المواطنين تصدوا لهم وأجبروهم على الانسحاب. من جانب آخر، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا، أمس السبت، منزلاً في قرية تل، جنوب غرب نابلس. في حين أفاد الناشط ليث بركات، لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين هاجموا قرية برقا، شرق رام الله، عند الساعة الثانية من فجر اليوم، وحاولوا إحراق أراضٍ مزروعة بالشعير، قبل أن يعودوا عند الساعة الرابعة فجراً ويعتدوا على منازل المواطنين، ويحطموا زجاج مركبة المواطن زياد فايز مصطفى، مشيراً إلى أن يقظة الأهالي حالت دون وقوع كارثة.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين أشعلوا، فجر اليوم الأحد، النيران في أراضي المواطنين بمنطقة التل، جنوب بلدة سنجل، شمال رام الله. في حين أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين اقتحموا تجمع عرب الكعابنة "أبو فزاع" قرب قرية الطيبة، شرق رام الله، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف التجمعات البدوية الفلسطينية ومحاولات التضييق على سكانها.

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إلى ذلك، أكد مليحات أن مستوطنين واصلوا، صباح اليوم الأحد، استفزاز الأهالي في المنطقة الواقعة شرق قرية رمون، شرق رام الله، في إطار الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية بإصابة أربعة فلسطينيين برضوض، فجر اليوم الأحد، إثر اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة الظهرة ببلدة بيتا، جنوب نابلس. ومن جهة أخرى، أفاد نائب رئيس مجلس قروي المغير، مرزوق أبو نعيم، لـ"العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، الليلة الماضية، قرية المغير، شمال شرق رام الله، عقب تشييع جثمان الشهيد الفتى فادي حمد الله النعسان، مستخدمة الآليات العسكرية وقنابل الغاز والصوت، ودهمت عدداً من المنازل، واعتقلت الأشبال علاء عبد الحميد أبو عليا، الطالب في الصف الحادي عشر، ومؤيد سميح نعسان، وبهاء يوسف نعسان.

وكان الفلسطينيون قد شيعوا، أمس السبت، جثمان الشهيد الفتى فادي حمد الله النعسان (17 عاماً)، بعد ساعات من استشهاده متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد والليلة الماضية، عمليات دهم واعتقال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. كما أغلقت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، المدخل الغربي لقرية برقة، شمال غرب نابلس، بالسواتر الترابية، بعد مداهمة عدد من منازل القرية.

وكان مستوطنون قد اعتدوا، أمس السبت، على شاب من بلدة برقة، خلال وجوده على طريق جنين - نابلس، قرب مدخل البلدة، ما أدى إلى إصابته بجروح في يده، وفق مصادر محلية. إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أحرقت، مساء السبت، عشرات أشجار الزيتون في قرية دير قديس، غرب رام الله، بعد إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي.