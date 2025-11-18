الضفة الغربية | مستوطنون يحرقون مساكن للبدو وإصابات في طولكرم

- شهدت برية الشيوخ جنوبي الخليل اعتداءً من قبل مستوطنين، حيث أُحرقت مساكن للبدو، مما زاد من حالة القلق والخوف بين السكان، وسط دعوات للتدخل العاجل لحمايتهم ووقف التصعيد. - في مخيم نور شمس شرقي طولكرم، أُصيب صحافي وطفل برصاص قوات الاحتلال خلال احتجاجات تطالب بعودة الأهالي إلى منازلهم، مما يعكس التوتر المستمر في المنطقة. - نفذت قوات الاحتلال عمليات مداهمة واعتقالات في الضفة الغربية، بما في ذلك هدم حظيرة أغنام في قرية جلبون بذريعة عدم الترخيص.

أحرق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مساكن للبدو في برية الشيوخ جنوبي الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب وقوع إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم، شمالي الضفة، خلال احتجاجات مطالبة بعودة الأهالي إلى منازلهم التي هُجّروا منها. وأكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مجموعات من المستوطنين أقدمت صباح اليوم، على إحراق عدد من المساكن للبدو في منطقة برية الشيوخ بمحافظة الخليل، في اعتداء يأتي ضمن سلسلة أحداث متصاعدة تشهدها المنطقة منذ فترة، ما تسبب بحالة واسعة من القلق والخوف بين السكان.

وأوضح مليحات أن استمرار هذه الهجمات يفرض ضغوطاً كبيرة على الأهالي، ويهدد استقرارهم وحياتهم الاجتماعية والمعيشية، ويترك آثاراً نفسية واجتماعية خطيرة على الأسر المتضررة، مطالباً الجهات المختصة بالتدخل العاجل لحماية السكان وممتلكاتهم ووقف التصعيد. وفي سياق آخر، أكد مليحات أن مجموعة من المستوطنين أطلقت صباحاً، قطعان أبقارها في الأراضي الزراعية شرقي بلدة بيت دجن، شرقي نابلس، شمالي الضفة، ما أدى إلى تلف محاصيل وأراضٍ زراعية يملكها الأهالي، محذراً من أن تكرار هذا النوع من الاعتداءات يعرّض أرزاق المزارعين للخطر، ويزيد صعوبة إدارة الأراضي الزراعية.

في سياق آخر، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت ظهر اليوم، مع إصابتين في مخيم نور شمس شرقي طولكرم، الأولى لصحافي يبلغ من العمر 47 عاماً أصيب بالرصاص الحي في الساق، والثانية لطفل (12 عاماً) أصيب بشظايا رصاص حي في الرقبة، وجرى نقلهما للمستشفى. وبحسب مصادر محلية، نظم أهالي مخيم نور شمس وقفة احتجاجية عند المدخل الرئيسي للمخيم، للمطالبة بعودتهم إلى منازلهم التي نزحوا منها منذ بدء العدوان الإسرائيلي قبل نحو عشرة أشهر، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص باتجاه المشاركين والصحافيين، ما أدى إلى إصابة المصور فادي ياسين العامل مع قناة الجزيرة، إضافة إلى إصابة طفل آخر.

من ناحية أخرى، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت اليوم الثلاثاء، عمليات مداهمة واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية طاولت عدداً من المواطنين الفلسطينيين. إلى ذلك، أكد المواطن نمر أبو الرب لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، قرية جلبون شرقي جنين شمالي الضفة، وحاصرت بركساً (حظيرة أغنام) يعود له، ويبلغ مساحة تقارب 600 متر يقع قرب جدار الفصل العنصري، قبل أن تهدمه بالجرافات بذريعة عدم الترخيص وقربه من الجدار.