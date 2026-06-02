- شهدت قرية أم صفا اعتداءات من المستوطنين الذين أحرقوا مركبتين وخطوا شعارات عنصرية، بينما اقتحم آخرون منطقة رأس القرع برفقة قطعان من الأبقار، وبدأوا في إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية أبو فلاح. - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتقالات في الضفة الغربية، شملت 35 مواطناً، بينهم طالبات من جامعة بيرزيت وأسرى محررون، في إطار سياسة تستهدف المجتمع الفلسطيني. - قامت قوات الاحتلال بعمليات اقتحام ومداهمة في مناطق متعددة، منها بيرزيت وطولكرم وبيت إيبا، واعتدت على الأهالي واحتجزت عدداً منهم، مما زاد من التوترات في المنطقة.

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، مركبتين وخطوا شعارات عنصرية في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تنفيذ قوات الاحتلال اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين تسللوا، فجر اليوم الثلاثاء، إلى وسط قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وخطوا شعارات داخل القرية، قبل أن يقدموا على إحراق مركبة رئيس المجلس القروي مروان صباح، إضافة إلى مركبة شقيقه محمد نمر.

وفي سياق الاعتداءات الاستيطانية، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين اقتحموا، صباح اليوم، منطقة رأس القرع شرق قرية دوما جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية، برفقة قطعان من الأبقار، وأدخلوها إلى أراضي المواطنين، ما أثار مخاوف المزارعين من تعرض محاصيلهم الزراعية وأراضيهم لأضرار. وأشار مليحات إلى أن مستوطنين شرعوا، مساء أمس الاثنين، في إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.

وعلى صعيد منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة بيرزيت شمال رام الله، واعتقلت أربع فتيات من طالبات جامعة بيرزيت وخريجاتها، وهن: جولان أبو عواد، ونتاليا أبو دية، وليلى نائل خليل، وسما صافي. كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم في مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، فيما اعتقلت فلسطينياً من بلدة بيت إيبا غرب نابلس.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء 35 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، بما فيها القدس. وأوضح النادي أن من بين المعتقلين أربع طالبات من جامعة بيرزيت، إضافة إلى عدد من الأسرى المحررين. وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات اعتقال يومية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، في إطار سياسة ممنهجة وثابتة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال أكثر من 23 ألف حالة منذ جريمة الإبادة. وبحسب النادي، يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوسع في سياسات الاعتقال والتحقيق الميداني، واستهداف مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، بما فيها النساء والأطفال والأسرى المحررون.

إلى ذلك، انسحبت قوات الاحتلال من بلدة صرة غرب نابلس بعد تنفيذ حملة مداهمات واعتقال طاولت تسعة شبان، ترافقت مع تفتيش للمنازل والاعتداء على الأهالي، وفق مصادر محلية. كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحام قريتي دير أبو مشعل وأبو شخيدم شمال غرب رام الله.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام ومداهمة للمنازل في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وبلدة بيت أمر شمال الخليل ومخيم العروب شمال الخليل، وحققت ميدانياً مع عدد من الشبان واحتجزت عدداً منهم. في حين، أفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" بأن قوات الاحتلال اقتحمت، فجر اليوم، قرية المغير شمال شرق رام الله، ودهمت أكثر من عشرة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتدت على أصحابها، حيث تعرّض المواطن صقر أبو عليا (65 عاماً) للضرب، ما أدى إلى فقدانه الوعي، كما سرقت قوات الاحتلال ألف دولار من الفلسطيني معاذ نعسان، صاحب أحد المتاجر في القرية.

وفي قرية تلفيت جنوب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر قتيبة مسلم وهددته باعتقاله واعتقال زوجته وأولاده، فيما صادرت مركبة الأسير المحرر أسامة الحلاوة بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس. في سياق آخر، أخطرت قوات الاحتلال، أمس الاثنين، فلسطينياً من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بوقف البناء في عمارة سكنية، بذريعة البناء دون ترخيص، وفق محافظة القدس.