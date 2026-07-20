الضفة الغربية | ليلة دامية في دير جرير وسط تصعيد ضد التجمعات البدوية

- استشهاد فلسطينيين في دير جرير شمال رام الله بعد إطلاق مستوطنين إسرائيليين النار عليهم، وإصابة ثالث بجروح خطيرة، ونقل المصابين إلى المستشفى. - تصاعد الاعتداءات والهدم في الضفة الغربية، حيث هدمت قوات الاحتلال منزلاً في بيت لقيا دون إنذار، وسيطر مستوطنون على مساكن في قريوت، مما يثير مخاوف من تحويلها إلى بؤرة استيطانية. - استمرار الانتهاكات والاعتقالات، حيث اقتحم مستوطنون مناطق في أريحا وجنين، واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان في قلقيلية وجنين، مما يعكس سياسة التضييق المستمرة.

استشهد مساء الأحد فلسطينيان وأُصيب ثالث بعد إطلاق مستوطنين إسرائيليين النار عليهم في قرية دير جرير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان "استشهاد المواطن عودة عبد الرحيم عودة فراخنة (53 عاماً) والمواطن أحمد عادل رشيد أبو مخو (26 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة التصعيد ضد التجمعات البدوية المذكورة في النص؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في بيت لقيا وقريوت؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقُبيل إعلان وزارة الصحة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة خطيرة في البطن جراء هجوم للمستوطنين على بلدة دير جرير" وأشارت إلى "محاولات لإنعاش قلب ورئتي المصاب". وفي بيان لاحق، ذكرت الجمعية أنها نقلت إلى المستشفى إصابة ثانية بالرصاص الحي في الركبة خلال هجوم المستوطنين على بلدة دير جرير. ثم أعلنت في بيان ثالث أن طواقمها تقوم بإنعاش قلب ورئتي مصاب ثالث (55 عاماً) خلال نقله إلى المستشفى.

تقارير عربية بالإرهاب والتهجير.. البؤر الاستيطانية تسيطر على خمس مساحة الضفة

وواصل المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع عمليات هدم واقتحامات واعتقالات، إلى جانب تصعيد استهداف التجمعات البدوية. وهدمت قوات الاحتلال والمستوطنون، صباحاً، منزلاً في بلدة بيت لقيا غربي رام الله وسط الضفة الغربية، بينما سيطر مستوطنون على مساكن تجمع بدوي مهجر في قرية قريوت جنوبي نابلس شمالي الضفة.

وقالت رئيسة بلدية بيت لقيا، أريج عاصي، لـ"العربي الجديد"، "إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافة، صباح اليوم، وشرعت بهدم منزل مكوّن من طابق واحد يعود للمواطن عايد بدر". وأوضحت عاصي أن المنزل غير مأهول بالسكان، وكان قد تلقى إخطاراً بالهدم قبل نحو أسبوع، فيما كان مالكه يتابع قضية قانونية بشأنه، إلا أن قوات الاحتلال نفذت عملية الهدم صباح اليوم، "من دون أي إنذار مسبق، بحجة عدم الترخيص، ووقوعه بمنطقة مصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو"، فيما هدمت قوات الاحتلال كذلك "بركساً" من الصفيح مجاور للمنزل. وأشارت عاصي إلى أن قوات الاحتلال كانت قد هدمت، قبل نحو أسبوع، غرفاً زراعية وبئراً في البلدة، كما سلّمت إخطارات تستهدف أعمدة كهرباء بطول نحو 800 متر باتجاه البلدة، بحجة وقوعها في منطقة "ج".

مخاوف من تحويل تجمع بدوي في قريوت إلى بؤرة استيطانية

في سياق آخر، قال رئيس مجلس قروي قريوت، يوسف صادق، لـ"العربي الجديد"، "إن مستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية من القرية صباح اليوم، وشرعوا بإحضار معدات وأسلاك شائكة لتسييج أراضٍ والسيطرة على مساكن وبركسات مبنية من الطوب والصفيح تعود لتجمع بدوي هُجّر بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023". ولفت صادق إلى أن المستوطنين كانوا قد قاموا قبل أيام بطلاء تلك المساكن ورفع الأعلام الإسرائيلية عليها، معرباً عن مخاوف من تحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية ونقطة انطلاق لشن اعتداءات على قرية قريوت.

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إلى ذلك، قال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، "إن مستوطنين اقتحموا صباحاً، تجمع حلق الرمانة في أريحا، وأطلقوا مواشيهم بين منازل المواطنين، في إطار الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف التجمعات الفلسطينية، وسياسة التضييق على السكان وتهديد استقرارهم". من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون قرية كفر قود غرب جنين، ونفذوا جولات استفزازية في شوارع القرية.

في المقابل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجراً، خمسة شبان من مدينة قلقيلية، كما اعتقلت صباحاً شابين أثناء مرورهما قرب دوار قرية عرانة شمال شرقي جنين، بحسب مصادر محلية. وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المنازل خلال اقتحامها مناطق عدة في الضفة الغربية، اليوم.