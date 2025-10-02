الضفة الغربية | قيود إسرائيلية مشددة في القدس واقتحامات واسعة بجنين

- اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال بمناسبة "عيد الغفران"، مما أدى إلى فرض قيود مشددة في القدس وإغلاق الشوارع، مسبباً أزمات مرورية خانقة ومعاناة للمقدسيين. - شهد المسجد الأقصى اقتحام مئات المستوطنين، بينما أغلقت قوات الاحتلال مداخل قرى وشوارع رئيسية في القدس، محذرة من اعتداءات محتملة قد ينفذها المستوطنون. - في الضفة الغربية، نفذت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات، مما يعكس سياسة التمييز العنصري، وسط دعوات للمجتمع الدولي لحماية حقوق الفلسطينيين.

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك وأدّوا طقوساً تلمودية في ساحات المسجد ونفذوا جولات استفزازية، بحماية مكثفة من قبل قوات الاحتلال، بمناسبة ما يسمى"عيد الغفران" العبري. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيوداً مشددة وإجراءات أمنية في مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع احتفالات المستوطنين بـ"عيد الغفران"، الذي بدأ أمس الأربعاء، ويستمر يومين.

وقالت محافظة القدس في بيان، الليلة الماضية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل هذه المناسبة لفرض قيود صارمة على حركة المواطنين المقدسيين في مدينة القدس المحتلة، وإغلاق الشوارع والطرقات ومنع وصول المركبات والمواصلات العامة، ما أجبر المواطنين على استخدام طرق بديلة وتسبب بأزمات مرورية خانقة وزاد معاناتهم اليومية.

في حين أفادت محافظة القدس بأن 547 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال الاقتحامات الصباحية والمسائية أمس الأربعاء، بحماية الاحتلال، إضافة إلى 81 مستوطناً تحت مسمى "السياحة"، قبل ساعات من بدء "عيد الغفران"، وأدوا صلوات جماعية وغناء أمام قبة الصخرة، فيما اقتحم آلاف المستوطنين حائط البراق وأدوا طقوساً جماعية، كما نفخ المستوطنون البوق (الشوفار) فوق قبور المسلمين في مقبرة باب الرحمة، وعلقوا لافتات في محيط المدينة تشير إلى ما يسمونه "جبل الهيكل".

وأشارت محافظة القدس إلى أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيس لقرية العيسوية ومدخل أم طوبا، وشوارع رئيسية في حي الشيخ جراح وبيت حنينا وشارع رقم 1، وفرضت انتشاراً كثيفاً للقوات ونصبت حواجز من السواتر الحديدية والمكعبات الإسمنتية، وأطلقت القنابل الصوتية لإبعاد الأهالي، ونصبت حواجز طيارة، وشرعت في التدقيق ببطاقات المواطنين ومركباتهم.

وحذّرت المحافظة من اعتداءات محتملة قد ينفذها المستوطنون بحق المواطنين، خاصة في البلدة القديمة من القدس، حيث يستغلون مثل هذه المناسبات لتشكيل تجمعات والقيام بأعمال استفزازية واعتداءات مباشرة على المقدسيين وممتلكاتهم.

وأكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تعكس استمرار سياسة التمييز العنصري (الأبارتهايد) التي يمارسها الاحتلال، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية لفضح الانتهاكات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة. ويعتبر يوم أو عيد الغفران "الكيبور" يوم العبادة والصوم والاستغفار، ويأتي في اليوم العاشر بعد رأس السنة العبرية. ووفق الشريعة اليهودية يعتبر يوم الغفران يوم عطلة كاملة، تحظر فيه قيادة السيارات والعمل وإشعال النار، كما كل يوم سبت، إضافة إلى عدم تناول الطعام، والاستحمام، والمشي بالأحذية الجلدية، وأعمال أخرى بهدف التمتع.

مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية

وفي سياق آخر، نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، سلسلة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها عمليات مداهمة لمنازل المواطنين. فقد دهمت قوة عسكرية، فجر اليوم، عمارة سكنية تعود للمواطن نايف أبوبكر وتحصنت فيها، كما أبلغ جنود الاحتلال سكان المنازل المحيطة بعدم الاقتراب من المكان أو الدخول إلى المنطقة المحاذية للعمارة. كما اقتحمت قوات الاحتلال بحسب مصادر محلية، صباح الخميس، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وذلك للمرة الثانية خلال ساعات قليلة. وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباحاً، مداخل قرية العرقة غرب جنين.

وأكدت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين، شمالي الضفة الغربية، مساء الأربعاء، وتمركزت في منزل المواطن ماهر أبو الهيجاء، وهو صاحب محل خضار، إضافة إلى منزل شقيقه الواقع في منطقة مجمع المدارس وسط البلدة. وحوّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنزلين إلى ثكنتين عسكريتين، ومنذ لحظة الاقتحام وحتى صباح اليوم انقطعت كل وسائل التواصل مع سكان المنزلين.