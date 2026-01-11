الضفة الغربية | قوات الاحتلال تقتحم نابلس بعد إصابة جندي في اشتباك مع مقاومين

رام الله

العربي الجديد

11 يناير 2026
عناصر من جيش الاحتلال في مدينة نابلس، 11 لأغسطس 2025 (ناصر اشتية/Getty)
قوات الاحتلال في نابلس، 20 نوفمبر 2025 (عصام الريماوي/الأناضول)
عناصر من قوات الاحتلال في مخيم بلاطة، نابلس 18 يونيو 2025 (جعفر أشتية/فرانس برس)
عناصر من جيش الاحتلال في مدينة نابلس، 11 أغسطس 2025 (Getty)
مقاومون اشتبكوا مع قوة خاصة بعد تسللها عبر شاحنتين

جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح متوسطة

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة بعد وقت قصير من تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى منطقة البلد القديمة من المدينة واشتباك مقاومين معها، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح متوسطة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت عبر شاحنتين إلى محيط البلدة القديمة لتنفيذ عدوان وعملية عسكرية خاصة، لكنها بوغتت بكمين نفذه مقاومون بعد ثوان من إفراغ الشاحنتين لعناصر الوحدة الخاصة. وأضافت المصادر أن عناصر القوة الخاصة شوهدوا وهم يفرون ويهربون بعد فشل مهمتهم.

وتخلل اقتحام القوة الخاصة إطلاق نار كثيف واشتباكات عنيفة اندلعت مع ساعات الصباح الأولى في البلدة القديمة ومحيطها. ولاحقاً دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى نابلس. وقال جيش الاحتلال في بيان إن جندياً أصيب بجروح متوسطة نتيجة إطلاق نار استهدف قواته في نابلس، مضيفاً أن عملية ملاحقة المنفذين "بدأت".

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال انتشرت بعدة مواقع في نابلس، واعتلى عدد من الجنود أسطح بنايات، فيما تشهد سماء المدينة تحليقاً للطيران المروحي. وذكر الشهود أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت محيط كلية الروضة وتمركزت في عدة مناطق بالجبل الشمالي في نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضاً حيّ الياسمينة في البلدة القديمة، وانتشرت في الشوارع والأزقة. 

ومنذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة، شن جيش الاحتلال عدواناً شاملاً على الضفة، أدى إلى سقوط أكثر من ألف شهيد، وتدمير مخيمات كبيرة وتهجير سكانها، مثل نور شمس وجنين وطولكرم (شمال)، وذلك بالتوازي مع حملة عنيفة من إرهاب المستوطنين، وعمليات استيلاء واسعة على الأراضي لأجل الاستيطان.

